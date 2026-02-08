    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Sicherheitskonferenz-Chef wirbt für Waffengeschenke an Polen

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutschland sollte Polen Waffen zur Verteidigung schenken.
    • Reparationsfragen belasten die deutsch-polnischen Beziehungen.
    • Deutsche Verteidigungsausgaben wecken Sorgen um Dominanz.
    Sicherheitskonferenz-Chef wirbt für Waffengeschenke an Polen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts der Bedrohung durch Russland an der Nato-Ostflanke sollte Deutschland aus Sicht des Chefs der Münchner Sicherheitskonferenz seinem Nachbarn Polen Waffen schenken - etwa ein U-Boot, eine Fregatte oder einige Kampfpanzer. Die Verteidigungsleistung des "Frontstaats" Polen schütze auch Deutschland, sagte Wolfgang Ischinger der "Welt". "Und es gibt aus polnischer Sicht die ungelöste Reparationsfrage, die immer noch herumschwirrt."

    Weiter sagte er, Deutschland habe jetzt viel Geld für Verteidigung. Davon könne ein kleiner Teil nach Polen gehen. "Den Gedanken finde ich zündend."

    Der Umgang mit den Schäden der deutschen Besatzung Polens im Zweiten Weltkrieg ist ein Dauerthema in den Beziehungen beider Länder. Weiterhin stehen polnischen Reparationsforderungen in Billionenhöhe im Raum, die zuletzt im September von Präsident Karol Nawrocki bei seinem Antrittsbesuch erhoben wurden.

    "Sorge vor deutscher Dominanz"

    Ischinger sagte weiter, die steigenden deutschen Verteidigungsausgaben könnten in den Nachbarstaaten auch zu Bedenken führen. "In Gesprächen mit Partnern in Paris und auch Polen spüre ich, dass manchmal alte Vorbehalte wieder hochkommen - die Sorge vor deutscher Dominanz."

    Die Aufstockung sei militärisch nötig und politisch sinnvoll, doch müsse Deutschland dabei mit Fingerspitzengefühl vorgehen. Es komme darauf an, den Partnern klarzumachen: "Wir investieren nicht, um eine dominante Rolle zurückzugewinnen, sondern um Europa verteidigungsfähig zu machen."

    Konferenz als "Marktplatz der Ideen"

    Die Münchner Sicherheitskonferenz findet vom 13. bis 15. Februar statt, sie nennt sich selbst "das weltweit führende Forum für Debatten zu internationaler Sicherheitspolitik" und begreift sich als unabhängigen "Marktplatz der Ideen"./toz/DP/mis






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Sicherheitskonferenz-Chef wirbt für Waffengeschenke an Polen Angesichts der Bedrohung durch Russland an der Nato-Ostflanke sollte Deutschland aus Sicht des Chefs der Münchner Sicherheitskonferenz seinem Nachbarn Polen Waffen schenken - etwa ein U-Boot, eine Fregatte oder einige Kampfpanzer. Die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     