    1 in Wolfsburg

    Für Sie zusammengefasst
    • BVB siegt glücklich 2:1 gegen Wolfsburg, Spannung steigt.
    • Bayern kann Vorsprung auf Dortmund auf sechs Punkte erhöhen.
    • Heidenheim verliert erneut, Rückstand auf Relegation wächst.
    BERLIN (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat im Titelkampf der Fußball-Bundesliga für neue Spannung gesorgt. Beim abstiegsbedrohten VfL Wolfsburg kam das Team von Trainer Niko Kovac zu einem glücklichen 2:1 (1:0). Damit verringerte der BVB den Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern München auf drei Punkte. Der deutsche Rekordmeister empfängt an diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) den Tabellendritten TSG 1899 Hoffenheim und kann den Vorsprung auf Dortmund zum Abschluss des 21. Spieltags wieder auf sechs Zähler erhöhen.

    Bayer Leverkusen kam im Spätspiel bei Borussia Mönchengladbach nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Auch der zuletzt spielfreudige VfB Stuttgart ließ wichtige Punkte im Kampf um die Champions-League-Plätze liegen. Der Pokalsieger verlor beim FC St. Pauli mit 1:2 (0:1). Unterdessen ging das Bundesliga-Debüt von Daniel Thioune als Trainer des SV Werder Bremen daneben. Die Hanseaten verloren trotz langer Überzahl beim SC Freiburg mit 0:1 (0:1) und warten inzwischen seit elf Spielen auf einen Sieg.

    Heidenheim verliert wieder

    Im Kampf um den Ligaverbleib hat der 1. FC Heidenheim einen weiteren Rückschlag erlitten. Im Kellerduell verlor der Tabellenletzte sein Heimspiel gegen den Hamburger SV mit 0:2 (0:1). Dank des sechsten und siebten verwandelten Elfmeters der Saison von Nadiem Amiri (8. und 80. Minute) gewann der FSV Mainz 05 gegen den FC Augsburg mit 2:0 (1:0).

    In Wolfsburg hatte Nationalspieler Julian Brandt (38.) den BVB im Anschluss an eine Ecke in Führung geköpft. Doch Konstantinos Koulierakis (52.) traf zum zwischenzeitlichen 1:1 für Wolfsburg, ehe Serhou Guirassy (87.) spät den Dortmunder Sieg bescherte.

    Bei Thioune-Debüt: Beste ist Spielverderber

    Bei der Bundesliga-Premiere von Thioune war der Freiburger Niklas Beste (13.) mit einem schönen Schlenzer zum 1:0 der Spielverderber. Dabei agierte Werder lange in Überzahl, nachdem Johan Manzambi in der 52. Minute nach einem üblen Foul mit Rot vom Platz musste.

    Für den 1. FC Heidenheim wird die Lage unterdessen immer prekärer. Nach den HSV-Treffern von Ransford-Yeboah Königsdörffer (45.+3) und Rayan Philippe (78.) hat das Schlusslicht bereits sechs Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz 16. Auch auf den Tabellen-17. FC St. Pauli fehlen schon vier Punkte, weil die Hamburger durch Treffer von Manolis Saliakas (35.) und Danel Sinani (55.) per Elfmeter gegen Stuttgart gewinnen konnten. Der Anschlusstreffer durch Jamie Lewelling (90.) kam für den VfB zu spät./mkl/DP/mis

    Borussia Dortmund

    +0,46 %
    -0,45 %
    -0,30 %
    -0,76 %
    -1,50 %
    -19,52 %
    -33,51 %
    -12,77 %
    -67,41 %
    ISIN:DE0005493092WKN:549309

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 3,275 auf Tradegate (06. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -0,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 361,55 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +52,67 %/+52,67 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Borussia Dortmund. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Aktie von Borussia Dortmund: Nutzer beklagen ausbleibende Kursanstiege, diskutieren, dass sportlicher Erfolg (Top‑4 oder überraschende Meisterschaft) Anlegerinteresse und Bewertung beeinflussen könnte, warnen aber, dass Titel nicht automatisch zu höheren Kursen führen. Es wird vor möglichen Spielerabgängen (z. B. Schlotterbeck) als Risiko für die Fundamentaldaten gewarnt; zudem tauchen konkrete Verkaufsüberlegungen/Preisvorstellungen (~4,50–5,00 € oder Absturz bis ~3,50 €) auf.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
