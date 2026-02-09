Zentralbanken bleiben stabile Stütze und das Whistler-Projekt dreht weiter auf!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von U.S. GoldMining Inc.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen, IR-Beratervertrag mit U.S. GoldMining · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 08.02.2026, 05:40 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Zentralbanken bleiben ein zentraler Stabilitätsanker für den Goldmarkt. Laut World Gold Council summierten sich die Netto-Käufe im Gesamtjahr 2025 auf 863 Tonnen, und halten sich voraussichtlich auch 2026 weiterhin auf hohem Niveau und deutlich über dem langjährigen Durchschnitt, auch wenn es gegenüber den außergewöhnlich starken Vorjahren etwas niedriger ausfiel. Genau diese strategische, weniger preisgetriebene Nachfrage wirkt wie ein Fundament unter dem Markt.

Auch in Europa gewinnt Gold für Notenbanken weiter an Bedeutung. Ziel ist es, Reserven breiter aufzustellen und sich schrittweise vom US-Dollar zu lösen. Polen nimmt dabei eine Vorreiterrolle ein: Die polnische Nationalbank hat ihre Goldreserven auf insgesamt rund 550 Tonnen massiv ausgebaut und liegt inzwischen sogar vor der Europäischen Zentralbank.

Aber auch Kupfer und Silber stehen derzeit im Fokus, weil sie für zentrale globale Entwicklungen unverzichtbar sind und gleichzeitig ein knappes Angebot aufweisen. Kupfer ist ein weiteres Schlüsselmetall der Energiewende. Es wird für Stromnetze, Elektrofahrzeuge, Ladeinfrastruktur sowie Wind- und Solaranlagen in großen Mengen benötigt. Mit dem Ausbau von Elektromobilität und erneuerbaren Energien steigt die Nachfrage stark, während neue Minen nur langsam erschlossen werden können.

Silber profitiert sowohl von seiner Rolle als Edelmetall als auch von seiner industriellen Nutzung. Es ist ein wichtiger Bestandteil von Solarmodulen, Elektronik und Medizintechnik und wird daher stark von der Energiewende getragen. Gleichzeitig dient es in unsicheren Zeiten als Wertaufbewahrungsmittel. Da die Fördermengen seit Jahren kaum wachsen, übersteigt die Nachfrage zunehmend das Angebot.

Aber Achtung: U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8) steht allerdings nicht nur für Gold, sondern ebenso für Kupfer und Silber. Wer also ein Unternehmen sucht, welches in gleich drei Rohstofftrends beheimatet ist, wird an dieser Gesellschaft nur sehr schwer vorbeikommen.

Alaskas Rohstoffpotenzial nachhaltig nutzen: U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8) als Vorreiter!

U.S. GoldMining Inc. (WKN: A3D7H8) ist ein nordamerikanisches Explorations- und Entwicklungsunternehmen, das sich ganz auf ein großes Rohstoffprojekt in Alaska konzentriert.

Die Firma hält am Whistler-Projekt 100% der Rechte an 304 State-of-Alaska-Mining-Claims auf einer zusammenhängenden Fläche von 53.700 Acres (rund 217 km²). Damit kontrolliert das Unternehmen die maßgeblichen Mineralkonzessionen des Projekts in Alaska.

Quelle: U.S. GoldMining Inc.

Dazu gehören Bohrprogramme, metallurgische Testarbeiten und die Vorbereitung einer ersten vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA), die das wirtschaftliche Potenzial der Gold- und Kupfervorkommen aufzeigen soll.

Quelle: U.S. GoldMining Inc.

Neue Entdeckungen in Alaska: U.S. GoldMining erweitert das Potenzial des Whistler-Gold-Kupfer-Projekts!

Am 20. Januar 2026 präsentierte U.S. GoldMining Inc. (WKN: A3D7H8) in einer Pressemeldung wichtige Ergebnisse aus dem Explorationsjahr 2025 und setzte damit ein deutliches Signal für das Entwicklungspotenzial des Whistler Gold-Kupfer-Projekts in Alaska. Das Unternehmen, das sich vollständig auf die Erkundung dieses großflächigen Projekts konzentriert, zeigte auf, wie systematische Exploration neue Perspektiven für eine mögliche künftige Ressourcenerweiterung eröffnet.

Im Mittelpunkt stehen die Resultate umfangreicher geologischer Arbeiten, darunter Geländekartierungen, geochemische Probenahmen und geophysikalische Untersuchungen. Auf Basis dieser Daten konnte U.S. GoldMining Inc. (WKN: A3D7H8) mehrere neue Gold-Kupfer-Porphyr-Zielgebiete identifizieren, die bislang nicht oder nur unzureichend untersucht worden waren. Besonders hervorgehoben wurden vier Zielzonen, die durch auffällige geochemische Anomalien und günstige geologische Strukturen gekennzeichnet sind. Diese Gebiete gelten nun als vorrangige Kandidaten für zukünftige Bohrprogramme.

Quelle: U.S. GoldMining Inc.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Whistler-Projekt deutlich mehr mineralisiertes Potenzial besitzen könnte als bislang angenommen. Statt einzelner isolierter Lagerstätten zeichnet sich zunehmend ein größerer, zusammenhängender Mineralisierungsdistrikt ab. Für das Unternehmen ist dies strategisch bedeutsam, da Porphyr-Systeme in der Regel großvolumig sind und sowohl Gold als auch Kupfer in wirtschaftlich relevanten Mengen enthalten können. Damit stärkt das Projekt nicht nur seine Attraktivität im Hinblick auf Edelmetalle, sondern auch im Kontext der steigenden Nachfrage nach Kupfer als Industriemetall.

Parallel zu den Explorationsarbeiten treibt U.S. GoldMining Inc. (WKN: A3D7H8) die Vorbereitung einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung voran. Diese soll künftig eine erste Einschätzung zur möglichen Wirtschaftlichkeit des Projekts liefern und als Grundlage für weitere technische Studien dienen. Die nun identifizierten neuen Zielzonen könnten dabei eine entscheidende Rolle spielen, da sie das Potenzial haben, die bekannte Ressourcengrundlage substanziell zu erweitern.

Darüber hinaus kündigte das Unternehmen an, in den kommenden Monaten zusätzliche Ergebnisse aus weiteren Teilprojekten innerhalb des Whistler-Gebiets zu veröffentlichen, unter anderem aus dem Muddy-Creek-Areal. Diese Daten sollen das Gesamtbild weiter schärfen und helfen, die nächsten Explorationsschritte gezielt zu planen. Für das Sommerprogramm 2026 sind bereits weiterführende Bohrungen vorgesehen, um die vielversprechendsten Zonen detailliert zu testen.

Fazit: Großes Rohstoffpotenzial in Alaska: Warum U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8) für Investoren an Bedeutung gewinnt!

U.S. GoldMining Inc. (WKN: A3D7H8) wird von vielen Marktbeobachtern als attraktives Explorations- und Entwicklungsunternehmen eingeschätzt. Grundlage dafür ist vor allem das Whistler-Gold-Kupfer-Projekt in Alaska, das über umfangreiche Vorkommen an Gold, Kupfer und Silber verfügt. Die Lage des Projekts gilt als strategisch günstig. Denn es befindet sich in der Nähe bestehender Infrastruktur und in einer politisch stabilen, bergbaufreundlichen Region der USA, was langfristig die Projektentwicklung erleichtern kann.

Die bislang ausgewiesenen Ressourcen unterstreichen das wirtschaftliche Potenzial deutlich. Im sogenannten Angezeigten-Bereich umfasst Whistler mehr als eine Milliarde Pfund Kupfer, rund 19 Millionen Unzen Silber sowie etwa 3,9 Millionen Unzen Gold. Diese Größenordnung verleiht dem Projekt besonderes Gewicht – vor allem vor dem Hintergrund steigender Metallpreise und der wachsenden Bedeutung von Kupfer und Silber als Schlüsselrohstoffe für Energiewende, Elektromobilität und moderne Technologien.

Parallel zur Ressourcenerweiterung arbeitet U.S. GoldMining Inc. (WKN: A3D7H8) konsequent an der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA), die eine erste Einschätzung zur möglichen Wirtschaftlichkeit liefern soll. Laufende Bohrprogramme und neue geologische Erkenntnisse deuten darauf hin, dass das bekannte Mineralisierungspotenzial noch ausbaufähig ist. Diese Kombination aus solider Ressourcengrundlage, strategischer Lage und weiterem Wachstumspotenzial könnte das Unternehmen zunehmend in den Fokus von Investoren rücken.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

