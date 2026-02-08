AGIBOT veranstaltet die „AGIBOT NIGHT", ein Live-Galaprogramm mit Robotern als Hauptdarstellern

SHANGHAI, 8. Februar 2026 /PRNewswire/ -- AGIBOT, ein führendes Robotikunternehmen, das sich auf verkörperte Intelligenz spezialisiert hat, veranstaltete heute die AGIBOT NIGHT, eine robotergesteuerte Galashow, die am 8. Februar übertragen wurde. Das 60-minütige Programm ist die weltweit erste groß angelegte Live-Veranstaltung, vollständig von humanoiden Robotern aufgeführt. Die humanoiden Roboter stehen im Mittelpunkt und führen Tanz, Magie, Comedy und Musik auf, wobei sie nicht als Hilfsmittel oder unterstützende Elemente, sondern als Hauptdarsteller der Show auftreten.

„Die AGIBOT NIGHT geht über eine konventionelle Produktpräsentation hinaus und stellt einen Meilenstein für die humanoide Robotik dar. Sie zeigt, wie sich die verkörperte Intelligenz von Laborexperimenten in reale soziale und kulturelle Umgebungen bewegt", sagt Qiu Heng, Marketingleiter von AGIBOT . „Durch die Aufrechterhaltung komplexer, hochintensiver Darstellung dient dieses Ereignis als Praxistest für Stabilität, Konsistenz und Koordination auf Systemebene bei mehreren gleichzeitig arbeitenden Robotern. Dies ist auch ein erster Schritt in Richtung der von uns angestrebten Mensch-Roboter-Symbiose."

Bühnenvorführungen zur Demonstration fortschrittlicher Bewegung und Koordination

Während der Gala führten humanoide Roboter von AGIBOT eine Reihe visuell beeindruckender Bühnenauftritte vor, die die Grenzen dynamischer Bewegungen und Koordination auf die Probe stellten. Die Show zeigte anspruchsvolle Bewegungen wie Saltos, schnelle Drehungen, synchrone Gruppentänze und Auftritte im Stil eines Laufstegs, die alle flüssig und ausgewogen ausgeführt wurden. Große Gruppen von Robotern traten in eng koordinierten Formationen auf, wobei sie ein präzises Timing und eine konsistente Bewegung beibehielten, während sie nahtlos zwischen verschiedenen Leistungssegmenten übergingen, was die fortschrittliche Steuerung der Fortbewegung und die Stabilität im Dauerbetrieb unterstrich.

Neben den reinen Roboter-Performances untersuchte die AGIBOT NIGHT auch kollaborative Szenarien zwischen Menschen und Robotern sowie die Interaktion zwischen mehreren Robotern. In mehreren Segmenten tanzten menschliche Darsteller zusammen mit den humanoiden Robotern AGIBOT G2 und den vierbeinigen Robotern AGIBOT D1 in koordinierten Gruppenroutinen und demonstrierten so die Abstimmung zwischen menschlichen Bewegungen und Roboterbewegungen in Echtzeit. Zu den weiteren Darbietungen gehörten Kartentricks, die gemeinsam von Robotern und menschlichen Magiern vorgeführt wurden, klassische Schwebeillusionen, vollständig von Robotern ausgeführt, sowie humorvolle Sketche, in denen mehrere humanoide Roboter auf der Bühne interagierten und dabei ein zunehmend natürliches Timing, eine gute Rollenkoordination und ausdrucksstarkes Verhalten demonstrierten.