    dpa-AFX-Überblick

    UNTERNEHMEN vom 08.02.2026 - 20.30 Uhr

    • Reformvorschlag entlastet Mieter und stoppt Obdachlosigkeit.
    • Strengere Vorgaben für Vermieter, weniger Ausnahmen geplant.
    • Deutsche Bahn stoppt teure Imagekampagne wegen Kritik.
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 08.02.2026 - 20.30 Uhr
    ROUNDUP: Hubig legt Entwurf mit strengeren Vorgaben für Vermieter vor

    BERLIN - Das Bundesjustizministerium hat einen Reformvorschlag veröffentlicht, der Mieterinnen und Mieter finanziell entlasten und Obdachlosigkeit verhindern soll. Der Entwurf, der aktuell zwischen den verschiedenen Ressorts der Bundesregierung abgestimmt wird, sieht strengere Vorgaben für Vermieter vor und zielt unter anderem darauf ab, weniger Ausnahmen von der Mietpreisbremse zuzulassen.

    Niedrige Gas-Füllstände: Grüne wollen Reiche in Ausschuss zitieren

    BERLIN - Angesichts der niedrigen Füllstände in den deutschen Gasspeichern beantragen die Grünen eine Sondersitzung des Bundestags-Ausschusses für Wirtschaft und Energie - unter Anwesenheit von Ministerin Katherina Reiche (CDU). "Ministerin Reiche macht ihren Job nicht", sagte der Grünen-Energiepolitiker Michael Kellner der Deutschen Presse-Agentur. "Das Ministerium wiegelt ab. Sie hoffen aufs Wetter, doch die Lage ist angespannt." Die Füllstände der Gasspeicher in Deutschland liegen aktuell bei unter 30 Prozent.

    Roche sieht Wirksamkeit vom MS-Kandidaten Fenebrutinib durch Daten bestätigt

    BASEL - Roche hat neue Ergebnisse aus einer zulassungsrelevanten Studie zu dem experimentellen Medikament Fenebrutinib am Fachkongress Actrims in Kalifornien vorgelegt. So verlangsamte der Wirkstoff bei Patienten mit primär progressiver Multipler Sklerose (PPMS) das Fortschreiten der Behinderung mindestens ebenso wirksam wie die bisher einzige zugelassene Roche-Therapie Ocrevus.

    Deutsche Bahn stoppt Imagekampagne mit Engelke - Kritik an Kosten

    BERLIN - Angesichts der Debatte über Sicherheitsmängel bei der Deutschen Bahn gibt es Kritik an den Kosten für eine Bahn-Imagekampagne mit Komikerin Anke Engelke. Der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, Sebastian Fiedler, nannte es in der "Bild am Sonntag" einen Skandal, dass der Bahn-Vorstand "so viele Millionen Euro für lustige Werbeclips" ausgebe.

    Guirassy rettet BVB beim glücklichen 2:1 in Wolfsburg

    BERLIN - Borussia Dortmund hat im Titelkampf der Fußball-Bundesliga für neue Spannung gesorgt. Beim abstiegsbedrohten VfL Wolfsburg kam das Team von Trainer Niko Kovac zu einem glücklichen 2:1 (1:0). Damit verringerte der BVB den Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern München auf drei Punkte. Der deutsche Rekordmeister empfängt an diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) den Tabellendritten TSG 1899 Hoffenheim und kann den Vorsprung auf Dortmund zum Abschluss des 21. Spieltags wieder auf sechs Zähler erhöhen.

    ROUNDUP: Weniger Windstrom trotz Ausbaus - Wetter bremst Erzeugung

    HAMBURG - Die für die Energiewende wichtigen Windkraftanlagen haben in Deutschland 2025 trotz starken Ausbaus weniger Strom produziert als im Jahr zuvor. Insgesamt wurden nach vorläufigen Daten im vergangenen Jahr 132,6 Terawattstunden (TWh) Windstrom erzeugt - nach 138,3 TWh im Jahr zuvor, wie der für die Nordsee zuständige Netzbetreiber Tennet Germany der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Über alle Erzeugungsgarten hinweg wurden im vergangenen Jahr nach Angaben der Bundesnetzagentur insgesamt 437,6 TWh Strom realisiert.

    Kein Zug über Wuppertal: Sperrung trifft Güterverkehr hart

    KÖLN/WUPPERTAL - Die Sperrung der Bahnstrecke von Köln über Wuppertal nach Hagen in den kommenden fünf Monaten wird auch für den Güterverkehr in Nordrhein-Westfalen zum Problem. "Anders als bei Personenzügen kann man im Güterverkehr keinen Schienenersatzverkehr einrichten", sagt Peter Westenberger, Geschäftsführer des Branchenverbands Güterbahnen. 20 bis 30 Güterzüge nutzten die Strecke normalerweise pro Tag und müssten nun weite Umleitungen fahren. "Wenn dann noch Störungen dazukommen, gehen die Kosten hoch."

    -Hochwasser in Portugal, Spanien und Marokko
    -Zehntausende Beschwerden über Rufnummernmissbrauch
    -Warnstreik im Nahverkehr in München, Nürnberg und Bayreuth°

    Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 391,9 auf Lang & Schwarz (08. Februar 2026, 19:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Roche Holding Aktie um +3,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Roche Holding bezifferte sich zuletzt auf 275,30 Mrd..

    Roche Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 9,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 351,86CHF. Von den letzten 7 Analysten der Roche Holding Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 410,00CHF was eine Bandbreite von -41,30 %/+4,63 % bedeutet.




    dpa-AFX-Überblick UNTERNEHMEN vom 08.02.2026 - 20.30 Uhr ROUNDUP: Hubig legt Entwurf mit strengeren Vorgaben für Vermieter vor BERLIN - Das Bundesjustizministerium hat einen Reformvorschlag veröffentlicht, der Mieterinnen und Mieter finanziell entlasten und Obdachlosigkeit verhindern soll. Der Entwurf, …
