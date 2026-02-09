Kupfer ist heiß! Dieses Unternehmen wird von Investoren-Interesse beflügelt!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Mogotes Metals Inc.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen, IR-Beratervertrag mit Mogotes Metals Inc. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 09.02.2026, 05:35 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

institutionelle Investoren richten ihren Blick seit geraumer Zeit verstärkt auf Gold und Kupfer. Nicht aus Zufall, sondern aus einem spannenden Zusammenspiel geopolitischer, wirtschaftlicher und struktureller Faktoren, unabhängig von den aktuell starken Schwankungen an den Rohstoffmärkten.

Gold erlebt eine Renaissance als strategischer Wertspeicher in unsicheren Zeiten. Die Weltwirtschaft ist geprägt von geopolitischen Spannungen, anhaltenden Konflikten und einer spürbaren Fragmentierung der globalen Ordnung. Gleichzeitig bleibt die Inflation trotz geldpolitischer Straffungen ein Thema, während Staatsverschuldungen in vielen Ländern neue Rekordstände erreichen. Für institutionelle Investoren ist Gold in diesem Umfeld mehr als nur ein „sicherer Hafen“ gegen Währungsabwertung, systemische Risiken und Vertrauensverluste in Papiergeld.

Kupfer hingegen steht für die Zukunft. Das Industriemetall gilt als Schlüsselrohstoff der globalen Energiewende. Elektromobilität, erneuerbare Energien, Stromnetze, Rechenzentren und die zunehmende Elektrifizierung ganzer Volkswirtschaften treiben die Nachfrage nach oben. Ein Elektroauto benötigt ein Vielfaches an Kupfer im Vergleich zu einem Verbrenner, und der Ausbau von Solar- und Windkraft ist ohne Kupfer kaum denkbar. Gleichzeitig ist das Angebot begrenzt: Neue Minenprojekte sind kapitalintensiv, genehmigungsaufwendig und benötigen viele Jahre bis zur Produktionsreife. Diese Angebotsknappheit trifft auf eine langfristig steigende Nachfrage, ein klassisches Szenario für strategische Investoren.

Mogotes Metals Inc. (WKN: A3ENQ6) vereint beide Metalle in seinem Vorzeigeprojekt, weshalb es nicht wundert, dass es enormes institutionelles Kapital anzieht.

Institutionelle Investoren stehen bei Mogotes Metals Schlange!

Das kanadische Explorationsunternehmen Mogotes Metals Inc. (WKN: A3ENQ6), mit Fokus auf Kupfer und Gold, insbesondere in seinem Filo Sur-Projekt im Vicuña-Distrikt an der Grenze zwischen Argentinien und Chile, konnte bereits in den ersten Wochen des neues Jahres mehrere Finanzierungsrunden erfolgreich abschließen.

Quelle: Mogotes Metals Inc.

Die bedeutendsten waren der Abschluss einer Privatplatzierung über insgesamt rund 27 Mio. CAD. Die Nachfrage war hier so groß, dass das ursprüngliche Angebot um über 17 % um 4 Mio. CAD aufgestockt wurde.

Fast gleichzeitig, wurde eine „Bought Deal“-Finanzierung über 11,5 Mio. CAD veröffentlicht. Auch hier war das Interesse so groß, dass die ursprünglich 10 Mio. CAD auf 11,5 Mio. CAD aufgestockt wurden. Damit flossen dem Unternehmen in kürzester Zeit insgesamt 38,5 Mio. CAD zu, um seine Explorations- und Entwicklungsprogramme, vor allem am Filo Sur Projekt, zu finanzieren und seine Bilanz zu stärken.

Dieses enorme Interesse spiegelt sich auch im Chartverlauf der Gesellschaft wider…

Quelle: comdirect.de ; Stand 05.02.26 (bearbeitet von Autor)

Was macht Mogotes Metals für Investoren so interessant?

Das Filo Sur-Projekt von Mogotes Metals Inc. (WKN: A3ENQ6) ist aus mehreren Gründen besonders interessant – vor allem im direkten geologischen Zusammenhang mit dem benachbarten Filo del Sol-Projekt, einem der größten jüngeren Kupfer-Gold-Silber-Funde in Südamerika.

Quelle: Mogotes Metals Inc. (Homepage)

1. Lage im gleichen mineralreichen Gürtel

Filo Sur liegt im produktiven Vicuña-Kupfer-Gold-Silber-Distrikt an der Grenze zwischen Argentinien und Chile, einer geologisch sehr bedeutenden Zone mit zahlreichen großen Entdeckungen wie Filo del Sol, Los Helados und Lunahuasi. Diese Vorkommen sind Teil eines miozänen metallogenen Gürtels, in dem große porphyrische und hoch sulfidierte Systeme entstanden sind. Mogotes Metals Inc. (WKN: A3ENQ6) kontrolliert rund 10 000 Hektar Land, das direkt südlich und entlang dieses Trends an Filo del Sol anschließt.

2. Direkter geologischer Trend zu Filo del Sol

Geophysikalische Untersuchungen zeigen, dass Anomalien im Boden und Oberflächenveränderungen bei Filo Sur direkt auf den Mineralisierungstrend von Filo del Sol zulaufen. Dies lässt vermuten, dass sich das gleiche Mineralisierungssystem in Richtung Süden fortsetzt – ein klassisches Szenario für die Entdeckung eines großen porphyrischen Kupfer-Gold-Vorkommens.

Der Vicuña-Komplex (Filo del Sol + Josemaria) – gehalten in einer 50/50-Joint-Arrangement von Lundin Mining und BHP – weist laut der veröffentlichten Vicuña Mineral Resource (contained metal) 13 Mio. Tonnen Kupfer (Measured & Indicated) sowie 25 Mio. Tonnen Kupfer (Inferred) aus. Dazu kommen 32 Mio. Unzen Gold (M&I) und 49 Mio. Unzen Gold (Inferred) sowie 659 Mio. Unzen Silber (M&I) und 808 Mio. Unzen Silber (Inferred).

3. Erste explorative Erfolge und Drill-Programme

Mogotes Metals Inc. (WKN: A3ENQ6) hat bereits erste Bohrprogramme gestartet und Prioritätsziele wie Stockwork Hills und Cruz del Sur definiert, die potenziell sowohl porphyrische als auch hoch sulfidierte Mineralisierung beherbergen könnten. Frühere Gesteins- und Grabenprobenhaben zudem positive Kupfer-, Gold- und Silber-Anomalien geliefert, darunter im Rincon-Bereich, was die Explorationshypothese stützt. Bereits erste Bohrungen (3 Löcher im Frühjahr 2024) zeigten vielversprechende Resultate mit 134 m mit 0,22 g/t Au und 768 ppm Zn beim Ziel Cruz del Sur.

Auch auf der Liegenschaft Nueva Colorida wurden 145 m mit 0,14 % Cu und 23,5 ppm Mo nachgewiesen – was das Potenzial für eine tieferliegende porphyrische Cu-Mo-Struktur unterstreicht.

4. Potential für ein großes Entdeckungssystem

Weil auf dem Filo Sur-Gelände vor Mogotes Metals Inc. (WKN: A3ENQ6) nur begrenzte moderne Exploration stattgefunden hat, bietet das Projekt ein hohes Upside-Potenzial: Wenn sich die geophysikalischen und geochemischen Trends bestätigen, könnte es hier zu einer bedeutenden porphyrischen Lagerstätte kommen – möglicherweise vergleichbar mit Filo del Sol, nur bisher kaum erkundet.

Fazit: Exploration mit Hebel: Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) und das Potenzial von Filo Sur!

Mogotes Metals Inc. (WKN: A3ENQ6) ist ein vielversprechendes Explorationsunternehmen mit Fokus auf Kupfer- und Goldprojekte in einer der spannendsten Rohstoffregionen Südamerikas. Kernasset ist das Filo Sur-Projekt, das direkt an das bekannte Filo del Sol-Vorkommen angrenzt und entlang desselben mineralisierten Trends liegt.

Das Unternehmen kontrolliert ein zusammenhängendes, großflächiges Landpaket mit hohem Entdeckungspotenzial. Erste geologische und geophysikalische Ergebnisse stützen die These eines größeren Mineralisierungssystems. Zudem ist die Firma finanziell gut aufgestellt und wird von strategischen Investoren unterstützt.

Somit bietet Mogotes Metals Inc. (WKN: A3ENQ6) ein klassisches Early-Stage-Explorationsinvestment mit möglicherweise überdurchschnittlichem Upside-Potenzial in erstklassiger Lage, zwar spekulativ, aber nicht unattraktiv für Investoren, die auf eine bedeutende Kupfer-Gold-Entdeckung setzen.

Quellen: Mogotes Metals, SRC-Rohstoff-Reports, X, LinkedIn, eigener Research und Interpretation, / Vicuña Mineral Resource https://theoregongroup.com/commodities/copper/battery-metals-demand-se ...

Dieser Werbeartikel wurde am 08.02.2026 durch einen freien Journalist für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

Wesentliche Risiken: Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt

