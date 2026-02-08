Bitcoin-Crash schafft neue Anlagemöglichkeiten auch für Bitcoin-Anleger: Nakiki Anleihe WKN A460N4 Börse Frankfurt

Andreas Männicke gibt seine Einschätzung dazu in seinem Börsenbrief East Stock Trends ( www.eaststock.de ) und auch in seinem neuen EastStockTV-Video. Folge 265 auf YouTube.

Der Bitcoin befindet sich als Leitwährung für alle Kryptowährung seit Ende Januar im freien Fall, wobei der Bärmarkt schon Anfang Oktober nach dem Erreichen des neuen Allzeit-Hochs von 126.000 BTC/USD begann. Allerdings beschleunigte sich der Kursverfall Ende Januar übrigens im Gleichschritt mit dem Einbruch der Gold- und Silberpreise, die zuvor aber auch ein neues Allzeit-Hoch im Januar erreicht hatten. In diesem unsicheren und hochvolatilen Zeiten kann es sinnvoll sein, einen Teil des Geldes in hochrentierlichen Anleihen zu parken, um dann später wieder an der Erholung des Bitcoins teilzunehmen. Eine solche Möglichkeit bietet die neue Treasury-Bitcoin-Anleihe WKN: A460N4 von Nakiki SE mit einem Kupon von 9,875% und einer Laufzeit von 5 Jahren.

2 Bio. USD-Buchverlust bei Kryptowährungen sind neuer Rekord

Eine turbulente Woche liegt hinter uns: Nicht nur Kryptowährungen, sondern auch Gold und Silber waren nach dem Erreichen neuer Allzeit-Hochs von ungewöhnlich hoher Volatilität gekennzeichnet. So brach der Goldpreis Ende Januar/Anfang Februar von fast 5600 auf 4600 USD/Unze im Tief ein und Silber sogar von 120 auf 77 USD/Unze. Tagesverluste von über 25% an einem Tag gab es noch nie bei Silber. Was (zu) hoch steigt, kann auch tief fallen.

Ähnlich schwach und volatil waren aber auch Krytopwährungen Ende Januar/Anfang Februar. Der Bitcoin blieb auch nach dem Kurseinbruch in den letzten Wochen mit einer Marktkapitalisierung von 1,41 Bio, USD klar vor Ethereum mit 253 Mrd. USD Market cap der unangefochtene Platzhirsch unter alle Kryptowährungen. Mit einem Anteil von weit über 50% bleibt BTC damit auch die dominante Kryptowährung unter allen Kryptowährungen. Insgesamt gab die Market cap aller Kryptowährungen seit dem Hoch im Oktober 2025 um fast 50% von 4,27 auf 2,4 Bio USD (im Tief 2,1 Bio. USD) nach.

Unklare Signale erhöhen die Unsicherheit bei den Anlegern

Nach der sogenannten Golden Ratio befindet sich der Gesamtmarkt bei einer Market Cap von 2 Bio. USD an einem wichtigen Punkt der darüber entscheidet, ob es in diesem Jahr einen Bärenmarkt wie in den Jahren 2014, 2018 und 2022 gibt, der ein ganzen Jahr anhält oder ob vorzeitig zu einer Trendwende kommt. Die Gleitenden Durchschnitte bildete zuletzt ein sogenanntes „Todeskreuz“, was eher auf einen nachhaltigen Bärmarkt hindeute. Die MACD- Signale machten jedoch eher Hoffnung auf eine nachhaltige Kurserholung oder zumindest Stabilisierung.