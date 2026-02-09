    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    NITECORE setzt einen neuen Standard für ultraleichte Stromversorgung

    die neue 143 g schwere NB10000 Gen4 mit IPX7-Schutzklasse

    GUANGZHOU, China, 9. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die ultraleichte Powerbank NITECORE NB10000 Gen4 in Wettkampfqualität, die seit dem 29. Januar 2026 erhältlich ist, hat sich schnell als zuverlässige Stromversorgungslösung für Nutzer weltweit etabliert. Sie erfüllt den wachsenden Bedarf von Ausdauersportlern, Trailrunnern, Wanderern, Campern und Outdoor-Fans an einer leichten, zuverlässigen und leistungsstarken Stromversorgung für unterwegs.

    NITECORE NB10000 Gen4 Ultra Lightweight Power Bank

    Weniger Gewicht, mehr Leistung

    Die NB10000 Gen4 bietet wichtige Verbesserungen, darunter ein geringeres Gewicht von nur 143 g (5 oz), eine höhere nutzbare Energie und eine verbesserte IPX7-Wasserdichtigkeit. Ähnlich groß wie ein Standard-Energiegel ist sie kompakt und lässt sich leicht mitnehmen. In Kombination mit beidseitigen Carbonfaserplatten und einem verstärkten, flammhemmenden Verbundrahmen ist sie ein tragbarer, langlebiger und zuverlässiger Begleiter für die mobile Stromversorgung. Das neu entwickelte Lanyard-Ladekabel wiegt nur 5 g (0,18 oz) und unterstützt Schnellladen mit bis zu 60 W, sodass es eine effiziente Stromversorgung ermöglicht und zugleich das Mitnahmegewicht minimiert.

    Die NB10000 Gen4 verfügt über Batterietechnologie der nächsten Generation und ein effizientes Schaltungsdesign, wodurch sie in kompakter Größe mehr nutzbare Energie speichern kann. Sie unterstützt bidirektionales Schnellladen mit bis zu 22,5 W und liefert im Eco Mode bis zu 7200 mAh nutzbare Energie, sodass Geräte unterwegs länger mit Strom versorgt bleiben. Für schnelles Aufladen sorgt der Regular Mode, wenn es darauf ankommt.

    Mühelose Bedienung im Dunkeln

    Die Knock-to-Wake-Funktion verbessert die Bedienbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen, selbst mit Handschuhen, während die intuitiven, dynamischen RGB-Positionierungsleuchten auf einen Blick gut sichtbar sind und eine mühelose Bedienung bei Nacht gewährleisten.

    Von Nutzern geschätzt

    Ob beim Trailrunning, bei Outdoor-Abenteuern oder beim täglichen Pendeln – die NB10000 hat sich bei Nutzern auf der ganzen Welt einen Namen gemacht. Sie wird für ihr geringes Gewicht und ihre zuverlässige Leistung gelobt und hat auf verschiedenen Plattformen und in Outdoor-Communities positive Bewertungen erhalten. Ein Rezensent merkte an: „Wer jedes Gramm zählt und bei einer 10 000 mAh Powerbank höchste Leistung erwartet, wird feststellen, dass dieses Modell kaum zu schlagen ist", was ihren Status als zuverlässige Stromversorgungslösung für Outdoor-Aktivitäten hervorhebt.

    Informationen zu NITECORE

    NITECORE ist eine internationale professionelle Marke für Outdoor-Elektronik und wurde mit führenden Designpreisen weltweit ausgezeichnet, darunter dem iF Design Award und dem Red Dot Design Award. Seit der Gründung im Jahr 2007 wird NITECORE vom Leitgedanken „Keep Innovating." angetrieben. Mit technologischer Innovation als Kern setzt NITECORE weiterhin Maßstäbe in den Bereichen Beleuchtung und Stromversorgungslösungen für ein breites Spektrum an Anwendungen.

    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2876827/image1.jpg

     

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/nitecore-setzt-einen-neuen-standard-fur-ultraleichte-stromversorgung-die-neue-143-g-schwere-nb10000-gen4-mit-ipx7-schutzklasse-302682184.html





