Weltweit erstes Rugged Phone mit 1080p- und 220-Lumen-Projektor

SHENZHEN, China, 9. Februar 2026 /PRNewswire/ -- 8849, der Pionier im Bereich der robusten Projektor-Telefone, gab heute die Einführung von TANK X bekannt – einem Rugged Phone der nächsten Generation. Es vereint kinoreife Projektion, Leistung auf Flaggschiffniveau sowie kompromisslose Robustheit und setzt damit einen neuen Maßstab für Outdoor-, Profi- und technikaffine Nutzer.

Der Projektor des TANK X liefert eine beeindruckende 1080p-Auflösung bei 220 Lumen, hell genug für eine klare Darstellung bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Mit intelligentem Autofokus und Projektion per Fingertipp können Nutzer jede Oberfläche sofort in eine große Anzeige verwandeln. Ob Präsentationen oder Filme, der Projektor arbeitet effizient, ohne den Akku übermäßig zu belasten – er definiert mobile Projektion in robusten Geräten neu.

17 600 mAh Akku: Energie fürs Outdoor-Leben

Die Ausdauer der Stromversorgung ist für Für Rugged-Nutzer ist Ausdauer entscheidend. Ausgestattet mit einem branchenführenden 17 600 mAh Akku bietet TANK X bis zu eine Woche tägliche Nutzung mit einer einzigen Ladung. Es unterstützt superschnelles Laden mit 120 W und Reverse Charging, um auch andere Geräte mit Strom zu versorgen, von längeren Expeditionen bis hin zu anspruchsvollen Einsatzorten. Nutzer gewinnen damit eine bislang unerreichte Unabhängigkeit von Steckdosen.

Dimensity 8200: 5G-Leistung trifft Effizienz

Mit dem MediaTek Dimensity 8200 bietet das Gerät 5G-Konnektivität auf Flaggschiffniveau sowie WiFi 6-Unterstützung. Der 4-nm-Prozessor sorgt für flüssiges Multitasking, Gaming ohne Verzögerungen sowie nahtloses Streaming und bleibt dabei auch in anspruchsvollen Umgebungen äußerst energieeffizient.

16 GB RAM + 512 GB ROM: Speicher und Geschwindigkeit ohne Grenzen

Das TANK X beseitigt Leistungsengpässe mit großzügigem Speicher. Nutzer können mehrere anspruchsvolle Anwendungen gleichzeitig ausführen und umfangreiche Sammlungen offline verfügbarer Karten, 4K-Aufnahmen sowie Projektdateien direkt auf dem Gerät speichern – ideal für Arbeit und Freizeit ohne Kompromisse.

Das TANK X kommt mit Android 15 auf den Markt und bietet erweiterte Datenschutzfunktionen, ein verbessertes Benachrichtigungsmanagement sowie eine optimierte Energieeffizienz. Das Triple-Kamerasystem umfasst eine 50MP-Hauptkamera, 64MP-Nachtsicht sowie eine 50MP-Frontkamera und ermöglicht hochwertige Aufnahmen bei allen Lichtverhältnissen. Zusätzlich bietet eine 1200-Lumen-Campinglampe eine leistungsstarke Beleuchtung für Outdoor-Einsätze, Notfälle sowie Arbeiten bei Nacht.

Das TANK X ist jetzt auf 8849tech.com erhältlich. Bleiben Sie gespannt auf weitere Updates.

Informationen zu 8849

8849 hat es sich zur Aufgabe gemacht, qualitativ hochwertige, robuste Telefone für Nutzer auf der ganzen Welt bereitzustellen. Das Unternehmen folgt dem Anspruch „Schützt Sie jederzeit". Mit der Einführung des TANK X setzt 8849 diese Mission fort, die Grenzen der robusten Mobiltechnologie weiter zu verschieben, und vereint Innovation, Ausdauer sowie Leistung in einem kompromisslosen Gerät.

Kontaktinformationen

E-Mail: support@8849tech.com

Telefon: +86 18676755187

