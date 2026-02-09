Bayer-Aktie auf der Überholspur! Partner MustGrow Biologics vor Neubewertung!
Für Bayer läuft es derzeit hervorragend. Das Unternehmen bekommt seine Problemfelder in den Griff und meldet Erfolge im Pharmabereich. Im Schatten davon hat man sich die Lizenz für eine neue biologisch unbedenkliche Produktplattform rund um …
Für Bayer läuft es derzeit hervorragend. Das Unternehmen bekommt seine Problemfelder in den Griff und meldet Erfolge im Pharmabereich. Im Schatten davon hat man sich die Lizenz für eine neue biologisch unbedenkliche Produktplattform rund um Düngemittel gesichert. Partner dabei ist MustGrow Biologics. Das Unternehmen ist auf dem Sprung von der Forschung in die Kommerzialisierung. Das Management will den Vertrieb in diesem Jahr ausrollen. In Asien wird die Produktion hochgefahren. Damit steht die Aktie vor einer Neubewertung und verfügt über Übernahmefantasie.
