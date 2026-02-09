Bayer-Aktie auf der Überholspur! Partner MustGrow Biologics vor Neubewertung! Für Bayer läuft es derzeit hervorragend. Das Unternehmen bekommt seine Problemfelder in den Griff und meldet Erfolge im Pharmabereich. Im Schatten davon hat man sich die Lizenz für eine neue biologisch unbedenkliche Produktplattform rund um …



