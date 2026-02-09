Coway veröffentlicht die Implementierungsbewertung seines Corporate Value-Up Plan

Seit der Bekanntgabe seines Corporate Value-Up Plan im Jahr 2025 hat Coway spürbare Fortschritte in den Bereichen Umsatzwachstum, Aktionärsrendite, finanzielle Solidität und Unternehmensführung erzielt

Bis heute hat das Unternehmen 247,3 Milliarden Koreanische Won (KRW) an Ausschüttungen an die Aktionäre vorgenommen und damit das Ziel einer Rendite von 40 % erreicht

Ab dem Geschäftsjahr 2026 wird Coway der Ausschüttung von Bardividenden Priorität einräumen, um den Status als Hochdividendenunternehmen zu sichern und Steuervorteile für die Aktionäre zu erzielen

Coway meldet eine verbesserte Compliance-Rate von 74 % bei wichtigen Governance-Indikatoren und strebt bis 2027 eine Quote von 93 % an

SEOUL, Südkorea, 9. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., die „Best Life Solution Company", hat heute eine Bewertung des Umsetzungsstatus ihres Corporate Value-Up Plan bekannt gegeben, in der konkrete Erfolge zur Steigerung des Shareholder Value dargelegt und die mittel- bis langfristige strategische Roadmap detailliert beschrieben werden.

Letztes Jahr stellte Coway seinen Corporate Value-Up Plan vor, der die folgenden Schlüsselindikatoren enthält, die bis 2027 erreicht werden sollen: Erreichen eines Umsatzes von über 5 Billionen KRW; Aufrechterhaltung einer Aktionärsrendite von 40 %; Einhaltung eines Verhältnisses von Nettoverschuldung zu EBIT von maximal 2,5; und Verbesserung der Governance-Rahmenbedingungen.

Seit der Bekanntgabe des Plans hat Coway mehrere interne Überprüfungen des Implementierungsfortschritts durchgeführt und proaktiv ergänzende Maßnahmen vorbereitet, um die Wirksamkeit der Umsetzung zu verbessern. Diese Offenlegung dient dazu, eine Bewertung der bisherigen Ergebnisse transparent zu kommunizieren, den Aktionären und dem Markt die Zukunftspläne zu vermitteln und die Glaubwürdigkeit und positiven Auswirkungen der Wertsteigerungsinitiativen zu bekräftigen.

Frühe Fortschritte bei der Erreichung der Umsatzziele: Beschleunigung der 5-Billionen-KRW-Roadmap

Im Jahr 2025 erzielte Coway einen Umsatz von 4,96 Billionen KRW, was einem Anstieg von 15,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese Leistung übertrifft die vom Unternehmen angestrebte durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (Compound Annual Growth Rate, CAGR) von 6,5 % deutlich, sodass Coway seinem Ziel, bis 2027 einen Umsatz von 5 Billionen KRW zu erreichen, deutlich früher als geplant näherkommt.