1.000 % Rally verpasst? Antimony Resources mit Vervielfachungspotenzial! Auf den Spuren von MP Materials und Almonty!

    Über 1.000 % hat Almonty Industries in den vergangenen Monaten zulegen können. Bei MP Materials sind es immerhin über 500 %. Beide Unternehmen produzieren mit Wolfram und Seltenen Erden kritische Metalle. Beide verfügen über weiteres Kurspotenzial, werden aber eben auch mit Milliarden bewertet. Bei Antimony Resources sind es erst rund 50 Mio. EUR. Das Unternehmen ist natürlich noch nicht so weit bei der Erschließung seines Antimonvorkommens in Nordamerika. Aber der Bereich wird von den USA und Kanada inzwischen stark gepusht und damit könnte die Produktion schneller starten, als es bisher möglich war. Gelingt dies, sollte auch bei Antimony Resources eine Vervielfachung möglich sein.

    Verfasst von ESG Aktien
