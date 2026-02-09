Umfrage
Viele sehen deutsche E-Autos im Wettbewerb vorne
- Umfrage zeigt: 43% glauben an deutsche E-Autos.
- Vertrauen in Qualität könnte Kaufentscheidungen fördern.
- 42% ziehen chinesische E-Autos wegen Preis in Betracht.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Etwas Hoffnung für die zuletzt gebeutelte deutsche Autoindustrie: Viele Menschen in Deutschland glauben einer Umfrage zufolge, dass hierzulande die wettbewerbsfähigsten Elektrofahrzeuge hergestellt werden. 43 Prozent der Befragten sahen demnach Deutschland vorne, gefolgt von China (23 Prozent).
Das ist eines der Ergebnisse einer Umfrage der Unternehmensberatung Oliver Wyman, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Dafür wurden nach Angaben des Unternehmens im November vergangenen Jahres etwas über 1.000 Menschen in Deutschland online befragt. Die Umfrage sei repräsentativ.
Experte: Vertrauen in Qualität und Sicherheit
"Das ist eine Chance, die Wertschöpfung der Automobilbranche in Europa zu erhalten und sogar zu steigern", sagte Simon Schnurrer, Partner bei Oliver Wyman, laut Mitteilung. Jetzt komme es darauf an, Preisargumente und digitale Stärken noch gezielter zu besetzen, um das vorhandene Vertrauen in Qualität und Sicherheit in klare und schnelle Kaufentscheidungen zu verwandeln, sagte Schnurrer.
Allerdings würden der Umfrage zufolge 42 Prozent der Befragten den Kauf eines E-Autos einer chinesischen Marke anstelle einer deutschen Marke in Erwägung ziehen, vor allem wegen eines besseren Preises. 34 Prozent der Befragten würden dies hingegen nicht in Erwägung ziehen und gaben als Gründe dafür am häufigsten Bedenken hinsichtlich der Qualität und Sicherheitsstandards an.
2025 sind nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) mehr als 545.000 reine Batterieautos (BEV) neu auf die Straße gekommen. Chinesische Anbieter spielten zuletzt noch eine überschaubare Rolle. Jedoch verzeichnete zum Beispiel der Elektroriese BYD starke Wachstumsraten./rwi/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stellantis Aktie
Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 88,67 auf Lang & Schwarz (08. Februar 2026, 19:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stellantis Aktie um -25,92 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -33,58 %.
Die Marktkapitalisierung von Stellantis bezifferte sich zuletzt auf 17,86 Mrd..
Stellantis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,1200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,222EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +62,60 %/+30,08 % bedeutet.
