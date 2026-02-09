Stabilisierung hält an - US-Indizes klar erholt

DAX..........im IRANkanal

Der Index hat gestern nach unten bis unter die Kanalkante konsolidiert, im Nachhinein logisch, es war ja Donnerstag. Die Bullen haben aber direkt gekontert und den Index wieder an die obere Kante geführt. Ab da nun wieder leicht runtzer, die Marktteilnehmer warten auf Infos zum IRAN. Nüchtern betrachtet befinden sich alle kleineren GDs fallend unter der 200er, ergo, wir sind im Bärenmodus. Einzelaktien konnten gegen den DAXtrend zulegen, aber ändern können sie ihn auch nicht. Schwierige Zeiten, es kursieren Videos das die Indizies weltweit konsolidieren werden, das es einen Finanzcrash geben wird, usw. Was wir glauben können, muss jeder selber beurteilen. Ja, im weekly ist noch ordentlich Platz nach unten und daher die Wahrscheinlichkeit hoch, auch weil der Februar ein schwacher Monat ist, das es weiter konsolidiert. Somit vielleicht nicht schlecht, cash zu haben, um unten wieder eisteigen zu können.

Habe mir überlegt einen short und einen long gleichzeitig zu gönnnen, je nachdem wo die Reise hingeht, würde man den Start der Bewegung mitnehmen, man brauch dann nur schnelle Finger um die Gegenposi zu schließen...............hmmmmmmm