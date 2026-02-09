DBG kündigt vier Campus-Fotoshootings für Februar an, darunter zwei an neuen Universitäten im Rahmen seiner strategischen NIL-Initiative auf dem 36,4 Milliarden Dollar schweren globalen Markt für lizenzierte Sportartikel

Austin, Texas – 9. Februar 2026 / IRW-Press / Digital Brands Group, Inc. („DBG“ oder das „Unternehmen“) (Ticker: [NASDAQ:DBGI]), ein börsennotiertes Unternehmen, das auf eCommerce und Mode spezialisiert ist, gab heute bekannt, dass es im Februar vier Campus-Fotoshootings koordinieren wird, darunter zwei an neuen Universitäten.

Die beiden neuen Universitäten sind die University of Colorado und die Vanderbilt University. Bei beiden Shootings stehen junge Sportlerinnen und Sportler der Universitäten sowie Mitglieder von Studierendenvereinigungen im Mittelpunkt. Außerdem werden wir ikonische Schauplätze sowie besondere Auftritte auf jedem Campus vorstellen.

Wir werden auch an zwei Universitäten zurückkehren, an denen wir unsere strategische Initiative „Name, Image and Likeness“ (NIL) ins Leben gerufen haben: die University of Alabama und die University of Mississippi. Unsere Bekleidungsmarke für Frauen, AVO, wird Studentinnen des Volleyballteams der University of Alabama in den Mittelpunkt stellen. Für die University of Mississippi werden wir die Farben „Powder Blue“ und „Rebel Red“ mit Studentinnen der Softball- und Volleyballteams präsentieren.

„Wir freuen uns, dass sich immer mehr Universitäten unserer strategischen NIL-Initiative anschließen, was unserer Meinung nach ein deutlicher Beweis für den Erfolg und die Attraktivität ist, die wir für studentische Sportlerinnen und Sportler, Studierende, Alumni und Universitäten schaffen“, sagte Hil Davis, Chief Executive Officer der Digital Brands Group.

Davis fuhr fort: „Wie wir im Oktober 2025 erklärt haben, verfolgen wir engagiert unsere strategische Initiative, um die Präsenz von AVO im Bereich der NIL-College-Bekleidung aggressiv auszubauen. Dieses Segment ist heute Teil des globalen Marktes für lizenzierte Sportartikel, der laut Grand View Research im Jahr 2024 einen geschätzten Umfang von 36,4 Milliarden Dollar hatte und bis 2030 auf 49,0 Milliarden Dollar wachsen soll. Unsere bisher erzielten Erfolge bestärken uns in unserem Engagement, wie die Aufnahme weiterer Universitäten in die Liste unserer Marken zeigt.“