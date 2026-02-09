Tui will Geschäft mit Budgetreisen ausbauen

Keiner gewinnt immer an der Börse....Keiner....auch nicht die "Maulhelden".....





Es geht nur darum, über die Jahre und Jahrzehnte nach (!) Steuern und nach (!) Inflation mehr Gewinne zu haben als Verluste und die Papiergeldanlagen (die "sicheren") zu schlagen.





Aktie TUI sehe ich da ein sehr gutes Chancen-Risikoverhältnis ab jetzt in die Zukunft....den alten Mist kann man aus historischen Gründen debattieren.....aber Börse schaut nur nach vorne....







