    Ltur und First Choice

    Tui will Geschäft mit Budgetreisen ausbauen

    Ltur und First Choice - Tui will Geschäft mit Budgetreisen ausbauen
    Foto: Ltur (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Der Reisekonzern Tui nimmt das Geschäft mit Budgetreisen, also günstigeren Urlaubspaketen, ins Visier. "Wir schauen uns derzeit das Marktsegment mit Budgetreisen an", sagte Sebastian Ebel, Vorstandschef von Tui, dem "Handelsblatt".

    Bei hochwertigen Reisen sei Tui Marktführer, sagte der Manager. "Wir wollen aber auch im Preissegment darunter ein attraktiver Anbieter sein und Kunden gewinnen. Hier haben wir erst einen Marktanteil von zehn bis 15 Prozent."

    Europas größter Reisekonzern stößt mit seinen hochwertigen Urlaubsangeboten in gesättigten Märkten wie Deutschland an Wachstumsgrenzen. Es sei normal, dass das Management schaue, wo künftig Wachstum möglich sei, sagte Ebel. "Und das ist natürlich vor allem dort, wo das Unternehmen noch niedrige Marktanteile hat."

    Tui hat mit Ltur und First Choice schon zwei Marken im unteren Preisbereich. "Deren Erfahrung und Technologie wollen wir nutzen. Und wir arbeiten daran, wie wir dieses Kundensegment noch stärker ansprechen können", so Ebel.

    Zu Lasten der Profitabilität soll die Expansion im Budgetbereich nicht gehen. "Wir achten auch dort auf die Marge und profitables Wachstum", sagte der Tui-Chef.

    Verfasst von Redaktion dts
