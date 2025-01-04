SoftwareONE wächst 2025 um 1,4 %, Barend Fruithof wird VR-Mitglied
SoftwareOne blickt auf ein dynamisches Jahr 2025 zurück: starkes Umsatzplus, erfolgreiche Crayon-Integration und strategische Weichenstellungen für weiteres Wachstum.
Foto: KEYSTONE | URS FLUEELER - picture alliance
- SoftwareOne erzielte 2025 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 1,4 % auf vergleichbarer kombinierter Basis.
- Im vierten Quartal 2025 betrug das Umsatzwachstum gemäss IFRS 64,7 % im Vergleich zum Vorjahr, was auf die Akquisition von Crayon zurückzuführen ist.
- Der Konzernumsatz für 2025 belief sich auf CHF 1’243 Millionen, ein Anstieg von 22,5 % gegenüber 2024.
- SoftwareOne bestätigt eine bereinigte EBITDA-Marge von über 20 % auf vergleichbarer kombinierter Basis für das Geschäftsjahr 2025.
- Barend Fruithof wurde als zusätzliches unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats nominiert und bringt umfangreiche internationale Erfahrung mit.
- Ein Capital Markets Day findet am 9. Juni 2026 statt, um Investoren und Analysten über strategische und finanzielle Prioritäten zu informieren.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei SoftwareONE Holding ist am 31.03.2026.
Der Kurs von SoftwareONE Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,6375EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,10 % im
Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 7,6325EUR das entspricht einem Minus von -0,07 % seit der Veröffentlichung.
-0,23 %
-11,65 %
-18,75 %
-3,08 %
+22,31 %
-48,90 %
-70,82 %
-57,39 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
