    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    Dividendentermine

    173 Aufrufe 173 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dividenden Termine (ex-dates) KW 07 / 2026

    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 07 / 2026
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 07 2026. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im Februar 2026 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 07 / 2026.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Apple
    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Cintas!
    Long
    179,21€
    Basispreis
    1,55
    Ask
    × 11,20
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    212,37€
    Basispreis
    1,58
    Ask
    × 11,20
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    +0,52 % 09.02.
    Blackstone
    +2,52 % 09.02.
    MPLX
    +8,28 % 09.02.
    California Water Service Group
    +2,19 % 09.02.
    Las Vegas Sands
    +1,75 % 09.02.
    Ameriprise Financial
    +1,36 % 09.02.
    Navios Maritime Partners
    +0,50 % 09.02.
    Matthews International (A)
    +3,19 % 09.02.
    WW Grainger
    +0,79 % 09.02.
    SJW Group
    +2,76 % 09.02.
    Webster Financial (Conn)
    +3,32 % 09.02.
    Hexcel Corporation
    +0,93 % 09.02.
    US Global Investors (A)
    +3,30 % 09.02.
    Cheniere Energy Partners
    +6,86 % 09.02.
    Sierra Bancorp
    +3,81 % 09.02.
    Elisa Oyi (A)
    +5,11 % 09.02.
    Capital Bancorp
    +1,59 % 09.02.
    Eagle Point Income Company 5.00 % Cum Red Pfd (A)
    +5,26 % 09.02.
    Eagle Point Credit Company Conv Pfd
    - 09.02.
    MainStreet Bancshares
    +2,32 % 09.02.
    Eagle Point Credit Company 6.75 % Cum Red Pfd (D)
    - 09.02.
    Home Bancorp
    +2,45 % 09.02.
    IBM
    +3,53 % 10.02.
    Visa (A)
    +0,78 % 10.02.
    Southern Copper
    +2,18 % 10.02.
    ASML Holding NV NY
    +0,79 % 10.02.
    American Water Works
    +2,29 % 10.02.
    German American Bancorp
    +3,01 % 10.02.
    American Electric Power
    +3,98 % 10.02.
    Bankwell Financial Group
    +3,03 % 10.02.
    Dolby Laboratories Registered (A)
    +1,50 % 10.02.
    Levi Strauss & Registered (A)
    +2,74 % 10.02.
    Mueller Water Products (A)
    +1,62 % 10.02.
    Magnolia Oil & Gas Registered (A)
    +2,14 % 10.02.
    Orrstown Financial Services
    +2,83 % 10.02.
    RPC
    +2,43 % 10.02.
    First Community
    +2,92 % 10.02.
    TUI
    - 11.02.
    Schlumberger
    +2,48 % 11.02.
    Kenvue
    +3,90 % 11.02.
    Target
    +3,29 % 11.02.
    United Rentals
    +0,91 % 11.02.
    SiriusXM Holdings
    +3,30 % 11.02.
    Paccar
    +3,96 % 11.02.
    Silicon Motion Technology Corporation
    +3,46 % 11.02.
    Home Bancshares
    +2,85 % 11.02.
    Colony Bankcorp
    +3,51 % 11.02.
    Winmark
    +2,49 % 11.02.
    Univest Financial Corporation
    +3,55 % 11.02.
    Arrow Financial
    +4,17 % 11.02.
    Western New England Bancorp
    +3,63 % 11.02.
    BCB Bancorp
    +5,59 % 11.02.
    John Marshall Bancorp
    +1,42 % 11.02.
    Northeast Bank
    +0,08 % 11.02.
    Exxon Mobil
    +3,35 % 12.02.
    Carnival
    - 12.02.
    Resmed
    +1,05 % 12.02.
    TJX Companies
    +1,51 % 12.02.
    Greencoat UK Wind GBP
    +8,02 % 12.02.
    Tetra Tech
    +0,57 % 12.02.
    ICG Enterprise Trust
    +4,19 % 12.02.
    The Renewables Infrastructure Group
    +7,98 % 12.02.
    Donaldson
    +1,54 % 12.02.
    Provident Financial Holdings
    +4,34 % 12.02.
    Unitil
    +3,09 % 12.02.
    Northfield Bancorp
    +4,82 % 12.02.
    Landmark Bancorp
    +4,07 % 12.02.
    International Public Partnerships
    +6,49 % 12.02.
    Rank Group
    - 12.02.
    Peapack-Gladstone Financial
    +0,69 % 12.02.
    Oxford Metrics
    +2,72 % 12.02.
    Alternative Income REIT
    +9,35 % 12.02.
    Resmed
    +0,57 % 12.02.
    Knights Group Holdings
    +3,91 % 12.02.
    First Mid Bancshares
    +2,66 % 12.02.
    S & T Bancorp
    +3,70 % 12.02.
    Magyar Bancorp
    +2,41 % 12.02.
    Renew Holdings
    +2,01 % 12.02.
    Ramsdens Holdings
    +5,27 % 12.02.
    Impax Environmental Markets
    +1,22 % 12.02.
    Siemens
    +2,76 % 13.02.
    Eli Lilly
    +0,65 % 13.02.
    Aurubis
    +2,29 % 13.02.
    Invesco
    +4,98 % 13.02.
    Teradyne
    +0,41 % 13.02.
    Amgen
    +2,99 % 13.02.
    Starbucks
    +2,56 % 13.02.
    Capital Southwest
    +10,86 % 13.02.
    Trinity Capital
    +13,99 % 13.02.
    Reynolds Consumer Products
    +3,19 % 13.02.
    Healthpeak Pptys
    +6,02 % 13.02.
    Oxford Square Capital
    +14,42 % 13.02.
    MSCI Registered (A)
    +1,15 % 13.02.
    Cintas
    +0,95 % 13.02.
    DNO
    +10,79 % 13.02.
    Charles Schwab
    +1,47 % 13.02.
    Church & Dwight
    +1,10 % 13.02.
    Kroger
    +2,42 % 13.02.
    Duke Energy
    +3,97 % 13.02.
    J.M. Smucker
    +3,47 % 13.02.
    Otter Tail
    +2,15 % 13.02.
    Carnival
    - 13.02.
    Booz Allen Hamilton Holding Registered (A)
    +1,55 % 13.02.
    AGCO
    +3,39 % 13.02.
    Helmerich & Payne
    +4,14 % 13.02.
    Pershing Square Holdings Ltd Public
    +1,21 % 13.02.
    Otis Worldwide Corporation
    +1,58 % 13.02.
    Cencora
    +0,92 % 13.02.
    Nexstar Media Group
    +4,12 % 13.02.
    Truist Financial Corporation
    +5,13 % 13.02.
    Global Water Resources
    +2,37 % 13.02.
    WSFS Financial
    +1,25 % 13.02.
    Lindsay
    +1,15 % 13.02.
    Applied Industrial Technologies
    +0,80 % 13.02.
    Hawkins
    +1,09 % 13.02.
    Provident Financial Services
    +5,60 % 13.02.
    Maximus
    +1,46 % 13.02.
    Atlantic Union Bankshares Corporation
    +3,60 % 13.02.
    WEC Energy Group
    +3,63 % 13.02.
    Core Laboratories
    +0,23 % 13.02.
    Columbus Mckinnon New York
    +0,73 % 13.02.
    Sound Point Meridian Capital
    - 13.02.
    Minerals Technologies
    +0,53 % 13.02.
    The Eastern
    +1,62 % 13.02.
    Hilltop Holdings
    +2,17 % 13.02.
    CompoSecure Registered (A)
    - 13.02.
    Bio-Techne
    +0,46 % 13.02.
    Farmers National Banc
    +4,88 % 13.02.
    Selective Insurance Group
    +1,48 % 13.02.
    Fidelity D & D Bancorp
    +3,13 % 13.02.
    PCB Bancorp
    +5,17 % 13.02.
    Gorman-Rupp
    +1,99 % 13.02.
    Artesian Resources (A)
    +3,24 % 13.02.
    Bassett Furniture Industries
    +5,31 % 13.02.
    CB Financial Services
    +4,12 % 13.02.
    Midland States Bancorp
    +5,17 % 13.02.
    First Hawaiian
    +4,46 % 13.02.
    ConnectOne Bancorp
    +3,26 % 13.02.
    First Community Bankshares
    +3,13 % 13.02.
    Greene County Bancorp
    +1,11 % 13.02.
    Timberland Bancorp
    +3,48 % 13.02.
    Business First Bancshares
    +2,46 % 13.02.
    Origin Bancorp
    +1,89 % 13.02.
    SB Financial Group
    +3,54 % 13.02.
    MSA Safety
    +1,12 % 13.02.
    Standard Motor Products
    +3,44 % 13.02.
    Summit Hotel Properties 6.25 % Cum Conv Red Perp Pfd (E)
    - 13.02.
    Summit Hotel Properties
    +4,76 % 13.02.
    Oxford Lane Capital 7.125 % Cum Red Pfd
    +7,63 % 13.02.
    CNB Financial (Pa) Depositary Shs (A)
    - 13.02.
    Virginia National Bankshares
    +3,82 % 13.02.
    Truist Financial Depositary Shs (I)
    - 13.02.
    Oxford Lane Capital 6.00 % Cum Red Pfd
    - 13.02.
    Pearl Diver Credit Company
    - 13.02.
    OFS Credit Company 6.125 % Cum Red Pfd (C)
    - 13.02.
    RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II
    +7,53 % 13.02.
    Summit Hotel Properties 5.875 % Cum Conv Red Perp Pfd (F)
    +7,14 % 13.02.
    ConnectOne Bancorp Depositary Shs (A)
    - 13.02.
    Sound Point Meridian Capital 8.5 %
    - 13.02.
    Huntington Bancshares Depositary Shs (I)
    - 13.02.

    Die Dividendenrenditen in der KW 07 / 2026 reichen von +0,08 % bei Northeast Bank bis +14,42 % bei der Oxford Square Capital Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

    Hinweis zu Dividenden in der KW 07 / 2026

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 07 / 2026 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im Februar 2026 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im Februar, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Dividendentermine Dividenden Termine (ex-dates) KW 07 / 2026 Erhalten Sie einen Überblick über die Dividenden-Termine in der KW 07 2026
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     