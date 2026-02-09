Unicredit will Gewinn bis 2028 weiter steigern - Milliardensummen für Aktionäre
- Unicredit plant Gewinnsteigerung bis 2028 auf 13 Mrd.
- 2026 angestrebter Gewinn von 11 Milliarden Euro.
- 30 Mrd. Euro für Dividenden und Rückkäufe in 3 Jahren.
MAILAND (dpa-AFX) - Die italienische Großbank Unicredit will ihre Gewinne in den kommenden Jahren weiter nach oben treiben und Milliardensummen an ihre Aktionäre ausschütten. Bis zum Jahr 2028 soll der bereinigte Überschuss auf 13 Milliarden Euro klettern, teilte das Geldhaus am Montag in Mailand mit. Im vergangenen Jahr legte der Gewinn um knapp 14 Prozent auf 10,6 Milliarden Euro zu. Für 2026 nimmt sich Unicredit-Chef Andrea Orcel etwa 11 Milliarden Euro vor. In den nächsten drei Jahren will die Bank mindestens 30 Milliarden Euro für Dividenden und Aktienrückkäufe ausgeben. Binnen fünf Jahren sollen es sogar 50 Milliarden Euro sein./stw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UniCredit Aktie
Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,17 % und einem Kurs von 76,11 auf Lang & Schwarz (09. Februar 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UniCredit Aktie um +1,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,86 %.
Die Marktkapitalisierung von UniCredit bezifferte sich zuletzt auf 118,55 Mrd..
UniCredit zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8100 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 84,00EUR was eine Bandbreite von -15,86 %/+10,44 % bedeutet.
