Unicredit will Gewinn bis 2028 weiter steigern - Milliardensummen für Aktionäre

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UniCredit Aktie

Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,17 % und einem Kurs von 76,11 auf Lang & Schwarz (09. Februar 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UniCredit Aktie um +1,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,86 %.

Die Marktkapitalisierung von UniCredit bezifferte sich zuletzt auf 118,55 Mrd..

UniCredit zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8100 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 84,00EUR was eine Bandbreite von -15,86 %/+10,44 % bedeutet.