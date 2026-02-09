    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNordea Bank Abp AktievorwärtsNachrichten zu Nordea Bank Abp
    JPMORGAN stuft Nordea auf 'Underweight'

    JPMORGAN stuft Nordea auf 'Underweight'
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nordea von 156 auf 160 schwedische Kronen erhöht, aber die Aktien auf "Underweight" belassen. Analystin Marta Sanchez Romero passte ihr Bewertungsmodell am Freitagabend an den Quartalsbericht an. Sie gab dabei ihre Schätzungen für 2028 bekannt und rollte die Bewertungsbasis auf Ende 2027 nach vorne./ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 18:12 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 18:12 / GMT

    Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 16,94EUR auf Lang & Schwarz (09. Februar 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Marta Sanchez Romero
    Analysiertes Unternehmen: Nordea
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



