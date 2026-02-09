JPMORGAN stuft Nordea auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nordea von 156 auf 160 schwedische Kronen erhöht, aber die Aktien auf "Underweight" belassen. Analystin Marta Sanchez Romero passte ihr Bewertungsmodell am Freitagabend an den Quartalsbericht an. Sie gab dabei ihre Schätzungen für 2028 bekannt und rollte die Bewertungsbasis auf Ende 2027 nach vorne./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 18:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 18:12 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 16,94EUR auf Lang & Schwarz (09. Februar 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marta Sanchez Romero

Analysiertes Unternehmen: Nordea

Aktieneinstufung neu: negativ

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

