    Aktien Asien

    Sieg der Liberaldemokraten in Japan treibt Nikkei auf Rekordhoch

    • US-Börsen beflügeln asiatische Märkte am Montag.
    • Nikkei 225 erreicht Rekordhoch nach LDP-Wahlsieg.
    • Takaichi verspricht höhere Staatsausgaben und Investitionen.
    TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Kräftige Kursgewinne an den US-Börsen am Freitag haben auch die asiatischen Aktienmärkte zum Wochenbeginn befeuert. Zuletzt von KI-Konkurrenzsorgen gebeutelte Software-Aktien unternahmen dort einen Stabilisierungsversuch.

    In Tokio sorgte ein historischer Wahlsieg der Liberaldemokratischen Partei (LDP) für zusätzlichen Rückenwind: Der Leitindex Nikkei 225 stieg am Montag auf ein Rekordhoch von 57.337 Punkten. Zum Handelsschluss ging es für den Index noch um knapp 4 Prozent auf rund 56.364 Punkte nach oben.

    Japans Regierungspartei errung unter Führung der stramm nationalkonservativen Ministerpräsidentin Sanae Takaichi den größten Wahlsieg ihrer Geschichte. Als erste Partei seit dem Zweiten Weltkrieg gewann die Liberaldemokratische Partei (LDP) bei der Wahl zum Unterhaus allein mehr als zwei Drittel der 465 Sitze in der mächtigen Parlamentskammer. Der überragende Sieg verschafft der rechtsgerichteten Regierungschefin enorme Macht.

    "Sanae Takaichi versprach im Vorfeld der Wahlen höhere Staatsausgaben und mehr Investitionen in die Verteidigung", schrieb Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. An den Finanzmärkten begrüßten Investoren das Wahlergebnis mit deutlichen Zugewinnen des japanischen Aktienleitindex Nikkei. Die japanische Wirtschaft wachse in Anbetracht widriger globaler Umstände verhältnismäßig solide.

    In Südkorea ging es mit dem Kospi-Index um fast vier Prozent nach oben, das Börsenbarometer verpasste ein Rekordhoch nur knapp. In China stieg der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen um 1,4 Prozent auf 4.710 Zähler, der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 1,8 Prozent zu.

    Auch am australischen Markt waren Aktien gesucht. Der S&P/ASX 200 gewann knapp zwei Prozent auf 8.870 Punkte./bek/mis




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
