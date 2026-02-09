Goldpreis steigt leicht – jetzt 5.030,77 USD

+0,80 %

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,67 % 1 Monat +12,74 % 3 Monate +23,78 % 1 Jahr +74,26 %

Mit einem Anstieg vonnotiert Gold bei 5.030,77. Die Bewegung signalisiert vorsichtiges Kaufinteresse in einem insgesamt ruhigen Marktumfeld.

Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 5.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.835,34USD. Heute, bei 5.030,77USD, wäre daraus ein Vermögen von 13.705,3USD geworden – ein Plus von +174,11 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Gold im wallstreetONLINE-Forum zeigt, dass Barrick Gold als unterbewertet gilt, während B2Gold aufgrund stabiler politischer Verhältnisse bevorzugt wird. Negative Berichterstattung über Gold wird als positives Signal für Investoren interpretiert. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war positiv, was das Interesse an Gold und Minenaktien steigert.