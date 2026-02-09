Goldpreis
Goldpreis steigt leicht – jetzt 5.030,77 USD
Goldpreis klettert weiter: +0,80 % plus, jetzt 5.030,77 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+10,67 %
|1 Monat
|+12,74 %
|3 Monate
|+23,78 %
|1 Jahr
|+74,26 %
Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 5.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.835,34USD. Heute, bei 5.030,77USD, wäre daraus ein Vermögen von 13.705,3USD geworden – ein Plus von +174,11 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Gold im wallstreetONLINE-Forum zeigt, dass Barrick Gold als unterbewertet gilt, während B2Gold aufgrund stabiler politischer Verhältnisse bevorzugt wird. Negative Berichterstattung über Gold wird als positives Signal für Investoren interpretiert. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war positiv, was das Interesse an Gold und Minenaktien steigert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gold eingestellt.
Informationen zu Gold
Als knappes Edelmetall ist Gold stark von globalen Makrofaktoren geprägt. Es dient sowohl als Krisenwährung als auch als Anlage zur Wertsteigerung. Der Goldpreis unterliegt Schwankungen durch Zinsen, Konjunkturdaten und geopolitische Spannungen. Neben Anlegern sind Zentralbanken wichtige Käufer auf dem Weltmarkt.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|386,85EUR
|+1,32 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|136,31EUR
|+1,44 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|286,02EUR
|+1,55 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|426,46EUR
|+5,29 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|109,80EUR
|-0,06 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|645,05EUR
|+5,46 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|406,62EUR
|+1,49 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|82,21EUR
|+1,54 %
|Long
|1
|0,00
|137,00EUR
|+1,41 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,317EUR
|0,00 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.