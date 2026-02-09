Silber, Furukawa Denki Kogyo & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto:
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Furukawa Denki Kogyo
|+16,05 %
|Einzelhandel
|🥈
|Kawasaki Heavy Industries
|+10,89 %
|Maschinenbau
|🥉
|Austal
|+10,29 %
|Stahl und Bergbau
|🟥
|UNICHARM
|-4,76 %
|Chemie
|🟥
|Metaplanet
|-7,35 %
|Finanzdienstleistungen
|🟥
|Hims & Hers Health Registered (A)
|-16,18 %
|Gesundheitswesen
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
Anzeige
Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Inturai Ventures
|Informationstechnologie
|🥈
|Spark Energy Minerals
|Rohstoffe
|🥉
|Santacruz Silver Mining
|Rohstoffe
|Xiaomi
|Hardware
|Metaplanet
|Finanzdienstleistungen
|EMP Metals
|Rohstoffe
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Silber
|157
|Rohstoffe
|🥈
|Lang & Schwarz
|42
|Finanzdienstleistungen
|🥉
|Borussia Dortmund
|34
|Freizeit
|Bitcoin
|31
|-
|Almonty Industries
|27
|Rohstoffe
|PayPal
|22
|Finanzdienstleistungen
Furukawa Denki Kogyo
Wochenperformance: +30,77 %
Wochenperformance: +30,77 %
Platz 1
Kawasaki Heavy Industries
Wochenperformance: +28,00 %
Wochenperformance: +28,00 %
Platz 2
Austal
Wochenperformance: -14,57 %
Wochenperformance: -14,57 %
Platz 3
UNICHARM
Wochenperformance: +6,86 %
Wochenperformance: +6,86 %
Platz 4
Metaplanet
Wochenperformance: -12,73 %
Wochenperformance: -12,73 %
Platz 5
Hims & Hers Health Registered (A)
Wochenperformance: -27,08 %
Wochenperformance: -27,08 %
Platz 6
Inturai Ventures
Wochenperformance: -14,14 %
Wochenperformance: -14,14 %
Platz 7
Spark Energy Minerals
Wochenperformance: +26,19 %
Wochenperformance: +26,19 %
Platz 8
Santacruz Silver Mining
Wochenperformance: +1,24 %
Wochenperformance: +1,24 %
Platz 9
Xiaomi
Wochenperformance: +2,26 %
Wochenperformance: +2,26 %
Platz 10
Metaplanet
Wochenperformance: -12,73 %
Wochenperformance: -12,73 %
Platz 11
EMP Metals
Wochenperformance: -18,93 %
Wochenperformance: -18,93 %
Platz 12
Silber
Wochenperformance: +2,19 %
Wochenperformance: +2,19 %
Platz 13
Lang & Schwarz
Wochenperformance: +0,87 %
Wochenperformance: +0,87 %
Platz 14
Borussia Dortmund
Wochenperformance: +1,23 %
Wochenperformance: +1,23 %
Platz 15
Bitcoin
Wochenperformance: -7,84 %
Wochenperformance: -7,84 %
Platz 16
Almonty Industries
Wochenperformance: +34,86 %
Wochenperformance: +34,86 %
Platz 17
PayPal
Wochenperformance: -21,89 %
Wochenperformance: -21,89 %
Platz 18
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
17 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte