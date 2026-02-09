Bullenpower: Silberpreis springt auf 82,09 USD

+5,10 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,19 % 1 Monat +1,47 % 3 Monate +57,89 % 1 Jahr +143,76 %

Mit einem Plus vonklettert der Silberpreis auf 82,09. Starke Nachfrage am Terminmarkt unterstützt die Aufwärtsbewegung, die aktuell keine Anzeichen von Schwäche zeigt.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 5.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 33,67564USD. Heute notiert Silber bei 82,09USD. Ihr Einsatz wäre nun 12.187,9USD wert – ein Zuwachs von +143,76 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch, da die Kursentwicklung der letzten 14 Tage positiv war. Anleger suchen nach stabilen Werten in Zeiten der Inflation und diskutieren die Dynamik von Angebot und Nachfrage, wobei einige den Preis als spekulativ betrachten.