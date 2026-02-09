Silberpreis
Bullenpower: Silberpreis springt auf 82,09 USD
Deutlicher Anstieg: Silber klettert +5,10 % in 24h auf 82,09 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+2,19 %
|1 Monat
|+1,47 %
|3 Monate
|+57,89 %
|1 Jahr
|+143,76 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 5.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 33,67564USD. Heute notiert Silber bei 82,09USD. Ihr Einsatz wäre nun 12.187,9USD wert – ein Zuwachs von +143,76 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch, da die Kursentwicklung der letzten 14 Tage positiv war. Anleger suchen nach stabilen Werten in Zeiten der Inflation und diskutieren die Dynamik von Angebot und Nachfrage, wobei einige den Preis als spekulativ betrachten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|387,50EUR
|+1,49 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|136,31EUR
|+1,44 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|286,64EUR
|+1,77 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|428,12EUR
|+5,70 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|109,80EUR
|-0,06 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|645,05EUR
|+5,46 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|406,62EUR
|+1,49 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|82,21EUR
|+1,54 %
|Long
|1
|0,00
|137,00EUR
|+1,41 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,317EUR
|0,00 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.