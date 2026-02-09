TempraMed startet nationalen Rollout über stationäre Apotheken und liefert Produkte an Maccabi-Apotheken in ganz Israel

Vancouver, BC – 6. Februar 2026 / IRW-Press / TempraMed Technologies Ltd. (CSE: VIVI) (FWB: 9DY) („TempraMed“ oder das „Unternehmen“), ein innovatives Medizintechnikunternehmen, das die Lagerung und das Handling temperaturempfindlicher Medikamente revolutioniert, gibt mit Freude bekannt, dass die ersten Verkäufe seiner Produkte VIVI Cap, VIVI Cap Smart, VIVI Epi und VIVI Med an Apotheken, die von Maccabi Healthcare Services („Maccabi“) betrieben werden, erfolgt sind. Es wurde eine nationale Marketingkampagne für den Apothekenvertrieb gestartet, um die Produkte in den Regalen des gesamten Apothekennetzes von Maccabi in Israel zu platzieren.

Maccabi ist Israels zweitgrößte Gesundheitsorganisation (Health Maintenance Organization - HMO) und betreut landesweit über 2,8 Millionen versicherte Mitglieder. Wie die erste Vertriebs- und Marketingkampagne zeigt, wurde im Rahmen der Vereinbarung zwischen dem Unternehmen und Maccabi nun in die Phase der aktiven kommerziellen Umsetzung übergegangen, damit möglichst viele Patienten über die Apotheken von Maccabi Zugang zu den TempraMed-Produkten für den Temperaturschutz ihrer Medikamente erhalten.

Die nationale Kampagne soll den Verkauf fördern, das Bewusstsein schärfen, aufklären und die Akzeptanz bei jenen Patienten stärken, die temperaturempfindliche Medikamente wie Insulin und Adrenalin über Autoinjektoren verwenden, und damit den richtigen Umgang mit Medikamenten und deren Schutz in der Praxis verbessern. Die Produkte von TempraMed sind ab sofort für eine der größten versicherten Bevölkerungsgruppen des Landes am „Point of Care“ erhältlich.

„Dies ist ein wichtiger operativer und vermarktungstechnischer Meilenstein für TempraMed. Zum ersten Mal werden unsere Produkte sowohl über den stationären Handel als auch online an Kunden verkauft“, so Ron Nagar, CEO von TempraMed. „Mit dem Versand von Produkten und der Lancierung einer nationalen Kampagne über das stationäre Apothekennetz von Maccabi stellen wir unter Beweis, dass wir in der Lage sind, unsere Produkte im großen Stil innerhalb eines ausgedehnten Gesundheitssystems zu vertreiben. Einerseits zeigt sich darin die steigende Nachfrage nach praktischen Lösungen für den Schutz der Wirksamkeit von Medikamenten im Alltag, andererseits stärken wir damit auch unsere umfassendere Strategie der Expansion über institutionelle Gesundheitskanäle.“