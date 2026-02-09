Ausbruch erfolgreich gemeistert

Aus technischer Sicht wird der Aktie weiterhin Potenzial bis in den Bereich von 143,32 US-Dollar zugetraut. Damit bleibt Walmart grundsätzlich interessant für Anleger, die auf weiter steigende Kurse setzen. Angesichts der bereits starken Rally empfiehlt es sich jedoch, bestehende Positionen enger abzusichern.

Die jüngste Aufnahme von Walmart in den NASDAQ 100 hat – wie bereits zuvor angekündigt – zu Umschichtungen bei großen institutionellen Investoren geführt. Zusammen mit dem erfolgreichen Ausbruch nach oben und dem Sprung über die wichtige Kursmarke von rund 120,00 US-Dollar erhielt die Aktie einen deutlichen Schub. In der Folge stieg der Kurs auf ein neues Rekordhoch von 131,70 US-Dollar und die Aufwärtsbewegung gewann weiter an Tempo.

Auf der Unterseite bietet der Bereich zwischen 117,45 und 120,00 US-Dollar eine erste wichtige Unterstützung. Erst wenn der Kurs deutlich unter 109,80 US-Dollar fallen sollte, wäre mit einer stärkeren Abwärtsbewegung zu rechnen. In diesem Fall könnte die Aktie zunächst bis zum 50-Tage-Durchschnitt (EMA 50) bei 103,18 US-Dollar zurücksetzen. Darunter wäre erst im Bereich um 96,90 US-Dollar mit einer nachhaltigen Stabilisierung zu rechnen.

Trading-Strategie:

LONG

Market-Buy-Order : 131,18 US-Dollar

Kursziel : 143,32 US-Dollar

Verlustbegrenzung : 118,00 US-Dollar

Renditechance via DU65DV : 70 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Walmart Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU65DV Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,46 - 1,47 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 114,185 US-Dollar Basiswert: Walmart Inc. KO-Schwelle: 114,185 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 131,18 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 143,32 US-Dollar Hebel: 7,56 Kurschance: + 70 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU4D5Y Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,63 - 1,64 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 150,541 US-Dollar Basiswert: Walmart Inc. KO-Schwelle: 150,541 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 131,18 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,77 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

