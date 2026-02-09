    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsChartanalysenvorwärtsNachricht

    Siemens Energy

    Der Kurs kennt kein Halten

    Vor allem das starke Wachstum der US-Industrie und der enorme Stromhunger von KI-Anwendungen sorgen dafür, dass im amerikanischen Energiesektor massiv investiert wird. Siemens Energy plant in diesem Zusammenhang Investitionen in Höhe von einer Milliarde US-Dollar. Neben dem Bau eines neuen Werks sollen auch bestehende Produktionskapazitäten deutlich erweitert werden. Der Fokus des Unternehmens liegt dabei auf der Herstellung wichtiger Komponenten für Hochspannungsnetze, die für die Stromversorgung der Zukunft unverzichtbar sind.

    Für die Aktie verlief die Entwicklung bislang äußerst dynamisch. Anfang 2025 kletterte der Kurs zunächst in den Bereich um 53,00 Euro, gegen Jahresende wurden sogar 120,00 Euro erreicht. Aktuell notiert die Siemens-Energy-Aktie bei 152,00 Euro und setzt ihren Aufwärtstrend fort. Aus charttechnischer Sicht rückt nun ein nächstes Kursziel bei 175,45 Euro in den Fokus. Dieses ergibt sich aus dem sogenannten 138,2-%-Fibonacci-Niveau. In einer besonders starken Phase könnte der Kurs sogar bis auf 204,30 Euro steigen, bevor eine Verschnaufpause wahrscheinlich wird.

    Nach der starken Rally ist die Aktie teilweise bereits hoch bewertet, weshalb Anleger bestehende Positionen enger absichern sollten. Für Neueinsteiger bleibt das Papier trotz allem interessant. Auf der Unterseite finden sich wichtige Unterstützungen bei 128,70 Euro sowie darunter bei 110,55 Euro. Erst wenn der Kurs unter den 50-Wochen-Durchschnitt bei 98,16 Euro fallen sollte, wäre mit einer stärkeren Abwärtsbewegung in Richtung 53,06 Euro zu rechnen.

    Trading-Strategie:

    LONG

    Market-Buy-Order : 152,00 Euro

    Kursziel : 175,45 Euro

    Verlustbegrenzung : unter 133,00 Euro

    Renditechance via DU7JL9 : 83 Prozent

    Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    Siemens Energy AG (Wochenchart in Euro)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 156,70 // 163,90 // 167,35 // 175,45 Euro
    Unterstützungen: 138,05 // 128,70 // 118,75 // 110,55 Euro
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DU7JL9 Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 2,03 - 2,39 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 130,7664 Euro Basiswert: Siemens Energy AG
    KO-Schwelle: 130,7664 Euro akt. Kurs Basiswert: 152,00 Euro
    Laufzeit: Open End Kursziel: 175,45 Euro
    Hebel: 6,32 Kurschance: + 83 Prozent
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DU7PGH Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 2,31 - 2,67 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 175,514 Euro Basiswert: Siemens Energy AG
    KO-Schwelle: 175,514 Euro akt. Kurs Basiswert: 152,00 Euro
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 5,71 Kurschance:
    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

    Verfasst von Ingmar Königshofen
