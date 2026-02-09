Der Kurs kennt kein Halten

Für die Aktie verlief die Entwicklung bislang äußerst dynamisch. Anfang 2025 kletterte der Kurs zunächst in den Bereich um 53,00 Euro, gegen Jahresende wurden sogar 120,00 Euro erreicht. Aktuell notiert die Siemens-Energy-Aktie bei 152,00 Euro und setzt ihren Aufwärtstrend fort. Aus charttechnischer Sicht rückt nun ein nächstes Kursziel bei 175,45 Euro in den Fokus. Dieses ergibt sich aus dem sogenannten 138,2-%-Fibonacci-Niveau. In einer besonders starken Phase könnte der Kurs sogar bis auf 204,30 Euro steigen, bevor eine Verschnaufpause wahrscheinlich wird.

Vor allem das starke Wachstum der US-Industrie und der enorme Stromhunger von KI-Anwendungen sorgen dafür, dass im amerikanischen Energiesektor massiv investiert wird. Siemens Energy plant in diesem Zusammenhang Investitionen in Höhe von einer Milliarde US-Dollar. Neben dem Bau eines neuen Werks sollen auch bestehende Produktionskapazitäten deutlich erweitert werden. Der Fokus des Unternehmens liegt dabei auf der Herstellung wichtiger Komponenten für Hochspannungsnetze, die für die Stromversorgung der Zukunft unverzichtbar sind.

Nach der starken Rally ist die Aktie teilweise bereits hoch bewertet, weshalb Anleger bestehende Positionen enger absichern sollten. Für Neueinsteiger bleibt das Papier trotz allem interessant. Auf der Unterseite finden sich wichtige Unterstützungen bei 128,70 Euro sowie darunter bei 110,55 Euro. Erst wenn der Kurs unter den 50-Wochen-Durchschnitt bei 98,16 Euro fallen sollte, wäre mit einer stärkeren Abwärtsbewegung in Richtung 53,06 Euro zu rechnen.

Trading-Strategie:

LONG

Market-Buy-Order : 152,00 Euro

Kursziel : 175,45 Euro

Verlustbegrenzung : unter 133,00 Euro

Renditechance via DU7JL9 : 83 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Siemens Energy AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU7JL9 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,03 - 2,39 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 130,7664 Euro Basiswert: Siemens Energy AG KO-Schwelle: 130,7664 Euro akt. Kurs Basiswert: 152,00 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 175,45 Euro Hebel: 6,32 Kurschance: + 83 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU7PGH Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,31 - 2,67 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 175,514 Euro Basiswert: Siemens Energy AG KO-Schwelle: 175,514 Euro akt. Kurs Basiswert: 152,00 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 5,71 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.