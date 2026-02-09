    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVestas Wind Systems Bearer and/or registered AktievorwärtsNachrichten zu Vestas Wind Systems Bearer and/or registered
    JPMORGAN stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vestas von 200 auf 212 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Kursrutsch infolge des Quartalsberichts biete eine gute Chance zum Positionsausbau, schrieb Akash Gupta am Sonntagabend. Der Auftragseingang habe positiv überrascht und die Nachfrage dürfte 2026 hoch bleiben. Die Erholung im Geschäft mit Windkraftanlagen an Land sei gelungen, die Risiken für den Bereich der Anlagen auf See gesunken - nun sei das Instandhaltungsgeschäft an der Reihe./rob/ag/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 20:28 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:15 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,35 % und einem Kurs von 22,55EUR auf Tradegate (09. Februar 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Akash Gupta
    Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 212
    Kursziel alt: 200
    Währung: DKK
    Zeitrahmen: N/A



