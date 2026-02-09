Saltworks, Partner von EMP Metals, als Technology Fast 50TM- und Technology Fast 500TM-Unternehmen ausgezeichnet

Vancouver, British Columbia, 9. Februar 2026 / IRW-Press / EMP Metals Corp. (CSE: EMPS) (OTCQB: EMPPF) (FWB: 9ST) („EMP Metals“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass sein wichtiger Partner beim Projekt Aurora, Saltworks Technologies Inc. („Saltworks“), den 35. Platz in der Technology Fast 50-Rangliste der 50 am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen Kanadas belegt hat. Saltworks hat außerdem den 112. Platz in der Technology Fast 500 erreicht, einer Rangliste der 500 am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen in Nordamerika. Diese Auszeichnungen sind auf das von Saltworks gemeldete Umsatzwachstum von 811 % zwischen 2021 und 2024 zurückzuführen.

Saltworks mit Sitz in Richmond, British Columbia, ist auf die Entwicklung und Lieferung von industriellen Wasseraufbereitungs- und Lithiumraffinationssystemen spezialisiert (siehe Abbildung 1). Seit seiner Gründung im Jahr 2008 hat das Unternehmen Wasseraufbereitungssysteme im Wert von mehreren Millionen Dollar an große Unternehmen weltweit geliefert, darunter Fortune-500-Unternehmen, multinationale Halbleiterhersteller sowie große Automobil- und Batteriehersteller. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 160 hochqualifizierte Fachkräfte und verzeichnet weiterhin ein rasantes Wachstum. Durch dieses Wachstum werden kontinuierlich neue Arbeitsplätze geschaffen, und die Führungsrolle Kanadas im Bereich sauberer Technologien wird weiter gestärkt.

„Wir gratulieren unserem Partner Saltworks zu diesen prestigeträchtigen Auszeichnungen“, so Karl Kottmeier, CEO von EMP Metals. „Das Unternehmen verdient diese Anerkennung unter den am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen Kanadas und Nordamerikas aufgrund seines rasanten Wachstums, seines Unternehmergeistes und seines Engagements für Innovation. Die zum Patent angemeldete Gen-II-Technologie zur direkten Lithiumgewinnung (DLE) von Saltworks und die Partnerschaft mit EMP im Rahmen des Projekts Aurora, Kanadas erster Lithiumsole-zu-Batterie-Raffinerie in Saskatchewan, sind hervorragende Beispiele für die technische Kompetenz des Unternehmens und sein Engagement für die Förderung neuer Industriezweige in Kanada.“