    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEMP Metals AktievorwärtsNachrichten zu EMP Metals
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Saltworks, Partner von EMP Metals, als Technology Fast 50TM- und Technology Fast 500TM-Unternehmen ausgezeichnet

    Saltworks, Partner von EMP Metals, als Technology Fast 50TM- und Technology Fast 500TM-Unternehmen ausgezeichnet
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia, 9. Februar 2026 / IRW-Press / EMP Metals Corp. (CSE: EMPS) (OTCQB: EMPPF) (FWB: 9ST) („EMP Metals“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass sein wichtiger Partner beim Projekt Aurora, Saltworks Technologies Inc. („Saltworks“), den 35. Platz in der Technology Fast 50-Rangliste der 50 am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen Kanadas belegt hat. Saltworks hat außerdem den 112. Platz in der Technology Fast 500 erreicht, einer Rangliste der 500 am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen in Nordamerika. Diese Auszeichnungen sind auf das von Saltworks gemeldete Umsatzwachstum von 811 % zwischen 2021 und 2024 zurückzuführen.

     

    Saltworks mit Sitz in Richmond, British Columbia, ist auf die Entwicklung und Lieferung von industriellen Wasseraufbereitungs- und Lithiumraffinationssystemen spezialisiert (siehe Abbildung 1). Seit seiner Gründung im Jahr 2008 hat das Unternehmen Wasseraufbereitungssysteme im Wert von mehreren Millionen Dollar an große Unternehmen weltweit geliefert, darunter Fortune-500-Unternehmen, multinationale Halbleiterhersteller sowie große Automobil- und Batteriehersteller. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 160 hochqualifizierte Fachkräfte und verzeichnet weiterhin ein rasantes Wachstum. Durch dieses Wachstum werden kontinuierlich neue Arbeitsplätze geschaffen, und die Führungsrolle Kanadas im Bereich sauberer Technologien wird weiter gestärkt.

     

    „Wir gratulieren unserem Partner Saltworks zu diesen prestigeträchtigen Auszeichnungen“, so Karl Kottmeier, CEO von EMP Metals. „Das Unternehmen verdient diese Anerkennung unter den am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen Kanadas und Nordamerikas aufgrund seines rasanten Wachstums, seines Unternehmergeistes und seines Engagements für Innovation. Die zum Patent angemeldete Gen-II-Technologie zur direkten Lithiumgewinnung (DLE) von Saltworks und die Partnerschaft mit EMP im Rahmen des Projekts Aurora, Kanadas erster Lithiumsole-zu-Batterie-Raffinerie in Saskatchewan, sind hervorragende Beispiele für die technische Kompetenz des Unternehmens und sein Engagement für die Förderung neuer Industriezweige in Kanada.“

    Seite 1 von 4 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Saltworks, Partner von EMP Metals, als Technology Fast 50TM- und Technology Fast 500TM-Unternehmen ausgezeichnet Vancouver, British Columbia, 9. Februar 2026 / IRW-Press / EMP Metals Corp. (CSE: EMPS) (OTCQB: EMPPF) (FWB: 9ST) („EMP Metals“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass sein wichtiger Partner beim Projekt Aurora, Saltworks …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     