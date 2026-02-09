JPMORGAN stuft LOREAL auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal vor Quartalszahlen mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti liegt mit ihrer Schätzung eines Wachstums aus eigener Kraft von sieben Prozent nach eigener Aussage über der Markterwartung von sechs Prozent. Der Kosmetikkonzern könnte die Marktanteile in den USA und in Westeuropa gesteigert haben, so die Expertin am Sonntag. Auch das Geschäft in China dürfte sich gut entwickelt haben./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 18:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 396EUR auf Tradegate (09. Februar 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.