BERENBERG stuft Tonies auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Tonies mit einem Kursziel von 14,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktien des SDax-Neulings blieben auf der Favoritenliste der Hamburger. Trotz der jüngsten Kursrally seien die Papiere des Toniebox-Anbieters noch moderat bewertet, schrieb Gerhard Orgonas in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 14:55 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die tonies Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,82 % und einem Kurs von 11,18EUR auf Tradegate (09. Februar 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.