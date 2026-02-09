BERENBERG stuft CTS EVENTIM auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktien des Tickethändlers und Eventveranstalters bleiben auf der Favoritenliste der Hamburger. Eine Neubewertung sei längst überfällig, schrieb Gerhard Orgonas in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar. Die Aktien seien relativ und absolut günstig. Das Risiko für Disintermediation durch KI hält er für sehr gering./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 14:55 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 69,40EUR auf Tradegate (09. Februar 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Gerhard Orgonas

Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 115

Kursziel alt: 115

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



