BARCLAYS stuft Adidas auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analystin Carole Madjo gab ihrem Bewertungsmodell vor der Jahresbilanz Anfang März am Sonntag noch einen Feinschliff. Ihre Ergebnisprognose für 2026 hob sie aufgrund der angekündigten Aktienrückkäufe um 6 Prozent an./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 22:04 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 153,4EUR auf Tradegate (09. Februar 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Carole Madjo

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 190

Kursziel alt: 190

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



