    Matador: Baldige Belebung möglich

    Das Geschäftsmodell von Matador basiert auf Investitionen in Private-Equity-Secondary-Fonds. Diese Fondsstrukturen sind bereits etabliert, die zugrunde liegenden Beteiligungen somit weitgehend bekannt. Dadurch sinkt das Risiko gegenüber klassischen Private-Equity-Investments deutlich, während das Renditepotenzial weiterhin attraktiv bleibt.

    Die Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr 2025 spiegelte allerdings noch ein schwieriges Marktumfeld wider. Insbesondere im zweiten Quartal wirkten die von Trump verhängten Zölle dämpfend auf die Kapitalmärkte. Entsprechend blieb der Beitrag aus den Fondsinvestitionen lediglich auf Vorjahresniveau. Auf Konzernebene wurde sogar ein Verlust ausgewiesen, der jedoch nicht operativer Natur war. Ausschlaggebend waren ausschließlich Bewertungsanpassungen, vor allem infolge der deutlichen Schwäche des US-Dollar. Da ein Großteil der Investitionen in dieser Währung erfolgt, die Rechnungslegung jedoch in Schweizer Franken, schlugen die Wechselkurseffekte spürbar zu Buche.

    Im weiteren Jahresverlauf hat sich dieses Bild jedoch aufgehellt. Die negativen Währungseffekte setzten sich nicht fort, sodass für das Gesamtjahr eine klare Ergebnisverbesserung erwartet wird. Der Geschäftsbericht für 2025 soll am 19. März veröffentlicht werden. Bereits vorab liefert die Entwicklung der Ausschüttungen ein positives Signal: Nach 2,3 Mio. Schweizer Franken in den ersten sechs Monaten stiegen die Rückflüsse in der zweiten Jahreshälfte auf 4 Mio. Schweizer Franken an.

    Ungeachtet der zuletzt erhöhten Volatilität an den Finanzmärkten bleiben die Rahmenbedingungen für das Secondary-Segment im Private-Equity-Bereich grundsätzlich günstig. Die hohen Bewertungen sorgen weiterhin für attraktive Opportunitäten. Zudem erreicht das Portfolio von Matador Secondary Private Equity zunehmend eine reifere Phase, was typischerweise mit steigenden Ausschüttungen einhergeht. Diese Fortschritte dürften mittelfristig auch vom Kapitalmarkt stärker wahrgenommen werden und der Aktie neue Aufmerksamkeit verschaffen.

    (aktien-globlal.de, erstellt 09.02.26, 8:03 Uhr, veröffentlicht 09.02.26, 8:07 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

    Die Matador Secondary Private Equity Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 4,09EUR auf Lang & Schwarz (09. Februar 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.





    1 im Artikel enthaltener Wert
