    KI-Firmen duellieren sich bei Super-Bowl-Werbung

    Für Sie zusammengefasst
    • OpenAI und Anthropic rivalisieren mit Super-Bowl-Werbung.
    • Anthropic kritisiert Werbung in KI, betont Nutzerfreundlichkeit.
    • OpenAI-Chef Altman nennt Anthropic-Spots irreführend.
    KI-Firmen duellieren sich bei Super-Bowl-Werbung
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SANTA CLARA (dpa-AFX) - Der ChatGPT-Erfinder OpenAI und sein Konkurrent Anthropic haben ihre Rivalität in teure Werbespots beim Super Bowl getragen. Während OpenAI die Fähigkeiten von ChatGPT etwa beim Programmieren hervorhob, entschied sich Anthropic für einen kaum verhohlenen Seitenhieb. Die Macher des ChatGPT-Konkurrenten Claude betonten, dass es bei ihrer KI-Software keine Werbung geben wird und stellten Anzeigen als störend für die Nutzer dar. OpenAI hatte jüngst angekündigt, in den USA Werbeanzeigen zu testen.

    Im Vergleich zu einer vorab veröffentlichten Version des Clips schwächte Anthropic die Botschaft ab, sodass sie etwas weniger als direkte Attacke auf OpenAI wirkte. Ursprünglich hieß es: "Werbung kommt in die KI. Aber nicht zu Claude." In der ausgestrahlten Variante endeten die Clips mit den Worten: "Es gibt eine Zeit und einen Ort für Werbung. Aber Ihre Unterhaltungen mit KI sollten nicht dazu gehören."

    OpenAI-Chef kritisiert Spots

    In den vergangenen Tagen hatte OpenAI-Chef Sam Altman die Spots kritisiert und Anthropic vorgeworfen, die Zuschauer hinters Licht führen zu wollen: Man würde Werbung niemals so wie dort dargestellt umsetzen.

    TV-Anzeigen im Super-Bowl-Umfeld sind besonders teuer, weil das Finalspiel der Football-Liga NFL in den USA das Event mit den höchsten Einschaltquoten ist. In diesem Jahr priesen auch andere KI-Entwickler wie etwa Google mit seiner Software Gemini die Fähigkeiten ihrer Technologie.

    Fake-Spot im Netz

    Für Aufsehen im Netz sorgte derweil ein angeblich geleakter OpenAI-Werbespot, der von der Firma aber als "Fake" bezeichnet wurde. In dem auf der Online-Plattform Reddit verbreiteten Clip wurden Ohrhörer und ein glänzendes ovales Gerät gezeigt. OpenAI entwickelt gerade zusammen mit dem einstigen iPhone-Chefdesigner Jony Ive an neuer Technik für die Ära Künstlicher Intelligenz./so/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 179,3 auf Tradegate (09. Februar 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -10,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 1,92 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 294,63USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 311,00USD was eine Bandbreite von +47,80 %/+73,45 % bedeutet.




    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
