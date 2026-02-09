Matthew Schwab tritt dem Advisory Board von Kirkstone Metals bei

9. Februar 2026 – Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / Kirkstone Metals Corp. (das „Unternehmen“ oder „Kirkstone“) (TSXV: KSM, FWB:VO0) freut sich bekannt zu geben, dass Matthew Schwab dem Board des Unternehmens als Berater beigetreten ist.

Herr Schwab ist ein hochangesehener Explorationsgeologe. In den letzten zehn Jahren hat Matt mit seinen Explorationsbemühungen in bedeutendem Maße zur Entdeckung und Erschließung mehrerer großer Uranvorkommen beigetragen. Zuletzt war Herr Schwab CEO von Kraken Energy Corp. 2014 war Herr Schwab in seiner Funktion als Senior Exploration Geologist bei NexGen Energy Ltd. maßgeblich an der Entdeckung der Uranlagerstätte Arrow im Südwesten des Athabasca-Beckens beteiligt. Herr Schwab war auch ein Mitglied des Erschließungsteams von Hathor Exploration Ltd. und wirkte am Verkauf der Lagerstätte Roughrider für 654 Millionen $ an Rio Tinto im Jahr 2012 mit. Davor war er unter anderem Mitbegründer und SVP von Axiom Exploration Group Ltd. sowie President, Senior Advisor und Gründer mehrerer erfolgreicher privater Mineralexplorations- und E&P-Beratungsunternehmen in den kanadischen Bergbau- bzw. Öl- und Gassektoren.

CEO und President Clive Massey sagt dazu: „Wir freuen uns sehr, Matt Schwab im Advisory Board von Kirkstone Metals begrüßen zu dürfen. Matts fundierte Erfahrung in den Bereichen strategisches Wachstum und Betrieb sowie seine Beziehungen in der Branche werden für uns bei der Beschleunigung unserer Explorations- und Erschließungsaktivitäten und letztlich der langfristigen Wertschöpfung für unsere Aktionäre von großem Nutzen sein. Seine Einblicke und Erfahrungen in der Uranexploration werden zur Ausrichtung der nächsten Wachstumsphase beitragen.“

Aktienoptionen gewährt

Das Unternehmen hat heute Direktoren, leitenden Angestellten, Beratern und Consultants insgesamt 1,6 Millionen Aktienoptionen gewährt. Die Optionen können für einen Zeitraum von 5 Jahren zum Preis von 0,79 $ pro Stammaktie ausgeübt werden.

Über Kirkstone Metals Corp.

Kirkstone Metals Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Uran-Assets gerichtet ist, die den globalen Übergang zu zuverlässiger, sauberer Energie unterstützen. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Uranprojekt Key Lake Road, befindet sich im produktiven Athabasca-Becken in Saskatchewan, einer der weltweit führenden Uranregionen. Kirkstone hat sich einer verantwortungsvollen Exploration, detaillierten technischen Arbeiten und der Wertschöpfung für die Aktionäre durch disziplinierte Kapitalzuteilung und Marktengagement verschrieben.