BARCLAYS stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 410 Franken auf "Overweight" belassen. Der Wirkstoff Fenebrutinib sei Occrevus in der Wirksamkeit überlegen, schrieb James Gordon am Montag anlässlich detaillierter Studiendaten gegen Primär progrediente Multiple Sklerose (PPMS). Einige Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Leber dürften jedoch zurückbleiben. In anderer Hinsicht erscheine das Verträglichkeitsprofil aber ziemlich sauber./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,26 % und einem Kurs von 383EUR auf Lang & Schwarz (09. Februar 2026, 08:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: James Gordon
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 410
Kursziel alt: 410
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
