JPMORGAN stuft NEMETSCHEK AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Joseph George diskutierte mit Branchenexperten über Sorgen und Chancen durch KI. Sie seien sich einig gewesen, dass die Wachstumschancen für die Bausoftware Bluebeam überwiegen, schrieb er in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 14:23 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 71,75EUR auf Tradegate (09. Februar 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Joseph George

Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

