JPMORGAN stuft MERCK KGAA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser geht davon aus, dass der Ausblick der Darmstädter auf 2026 den Marktkonsens etwas drücken wird. Für die Anleger dürfte das allerdings keine Überraschung sein./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 23:28 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 122,3EUR auf Tradegate (09. Februar 2026, 08:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 150

Kursziel alt: 150

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



