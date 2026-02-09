DSM-Firmenich will Geschäft mit Tierernährung verkaufen
- DSM-Firmenich verkauft Tierernährungsbereich für 2,2 Mrd.
- 20% Anteil an Animal Nutrition & Health bleibt erhalten.
- Fokus auf Ernährung, Gesundheit und Beauty nach Verkauf.
KAISERAUGST (dpa-AFX) - Der Aromen- und Riechstoffkonzern DSM-Firmenich will sich von seinem Geschäft mit Tierernährung und -gesundheit trennen. Dieses soll für 2,2 Milliarden Euro mehrheitlich an den Finanzinvestor CVC verkauft werden, teilte der schweizerisch-niederländische Konzern am Montag mit. DSM-Firmenich will aber einen Anteil von 20 Prozent an seiner Sparte Animal Nutrition & Health (ANH) behalten. DSM-Firmenich erzielte eigenen Angaben zufolge in dem Geschäftsbereich 2025 einen Umsatz von rund 3,5 Milliarden Euro und beschäftigte dort rund 8.000 Mitarbeiter. Die Transaktion soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.
Mit dem Verkauf des Geschäfts konzentriert sich das Unternehmen nun vollständig auf das Verbrauchergeschäft in den Bereichen Ernährung, Gesundheit und Beauty. Erst im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen den Geschäftsbereich "Feed Enzymes" an das dänische Biotechnologieunternehmen Novonesis für 1,5 Milliarden Euro veräußert.
Auch der deutsche Konkurrent Symrise will sich von einem Unternehmensteil trennen. Der Duft- und Geschmacksstoffhersteller aus Holzminden kündigte erst jüngst an, sein Terpen-Geschäft verkaufen zu wollen./mne/niw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie
Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 73,12 auf Tradegate (09. Februar 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um +3,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,68 %.
Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 9,99 Mrd..
Symrise zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Symrise Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 99,00EUR was eine Bandbreite von -3,55 %/+38,38 % bedeutet.
