DSM-Firmenich will Geschäft mit Tierernährung verkaufen

Auch der deutsche Konkurrent Symrise will sich von einem Unternehmensteil trennen. Der Duft- und Geschmacksstoffhersteller aus Holzminden kündigte erst jüngst an, sein Terpen-Geschäft verkaufen zu wollen./mne/niw/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 73,12 auf Tradegate (09. Februar 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um +3,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,68 %.

Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 9,99 Mrd..

Symrise zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Symrise Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 99,00EUR was eine Bandbreite von -3,55 %/+38,38 % bedeutet.