    Billigpille gestoppt

    Hims kassiert Wegovy-Klon nach 48 Stunden – Novo-Aktie schießt über 8 % hoch

    Der 49-Dollar-Angriff auf Novo Nordisks Wegovy-Pille endet abrupt: Nach Druck der FDA und deutlichen Worten von Novo nimmt Hims das Nachahmerprodukt vom Markt. Novo-Aktien haussieren.

    Billigpille gestoppt - Hims kassiert Wegovy-Klon nach 48 Stunden – Novo-Aktie schießt über 8 % hoch
    Foto: Steffen Trumpf/dpa

    Die Aktie von Novo Nordisk hat zum Wochenbeginn deutlich zugelegt, nachdem der US-Telemedizinanbieter Hims & Hers überraschend den Verkauf einer eigenen, nur 49 US-Dollar teuren Nachahmerversion der neuen Wegovy-Pille gestoppt hat. Die Entscheidung fiel zwei Tage nach der Einführung des Präparats und erfolgte unter dem Druck von Novo Nordisk sowie der US-Arzneimittelbehörde FDA, die ein hartes Vorgehen gegen nicht zugelassene GLP-1-Nachbauten angekündigt hatte. Hims erklärte am Samstag, man habe "konstruktive Gespräche mit Interessengruppen" geführt und werde die Behandlung daher nicht weiter anbieten.

    Auslöser war die Verwendung von Semaglutid – dem Wirkstoff der Blockbuster-Medikamente Wegovy und Ozempic –, der in dieser Form nicht von der FDA genehmigt ist. Die Behörde warnte am Freitag, sie werde die Herstellung solcher GLP-1-Produkte einschränken und Hims wegen möglicher Verstöße gegen das Bundesrecht an das US-Justizministerium melden. Novo Nordisk hatte bereits zuvor rechtliche Schritte angedroht und Hims vorgeworfen, durch "illegale Massenherstellung" die Öffentlichkeit zu täuschen. Auch Eli Lilly, Hersteller des Konkurrenzpräparats Zepbound, erklärte: „Niemand sollte GLP-1-Produkte in großem Umfang zusammenstellen oder Nachahmerprodukte verkaufen, unabhängig davon, wie sie verabreicht werden.“

    Die Kursreaktion fielen deutlich aus: Die Aktie von Novo Nordisk stieg am Freitag bereits um mehr als fünf Prozent, nachdem FDA-Kommissar Marty Makary ein Durchgreifen gegen nicht zugelassene GLP-1-Produkte angekündigt hatte. Am Montag haussieren die Titel erneut um mehr als 8 Prozent. Hintergrund ist der zunehmende Wettbewerb durch Telemedizinanbieter und günstigere Compounding-Alternativen. Novo warnte in der Vorwoche vor einem "beispiellosen Preisdruck", was einen Kursrutsch von 17 Prozent ausgelöst hatte. Seit dem Höchststand im Juni 2024 hat der Konzern fast zwei Drittel seines Marktwerts verloren. Die Aktie von Hims & Hers verliert dagegen vorbörslich rund 16 Prozent.

    Hims & Hers und Novo Nordisk standen bereits früher im Konflikt: 2025 war eine Partnerschaft über den Vertrieb von injizierbarem Wegovy an Streit über Compounding-Produkte gescheitert. Während Novo die Praxis als Risiko für Qualität und Patientensicherheit kritisiert, betont Hims, man habe "stets im Einklang mit den geltenden Gesetzen" gehandelt. Die FDA verweist hingegen darauf, dass der Verkauf solcher Nachahmer nur in Ausnahmefällen erlaubt ist – etwa bei Lieferengpässen –, die nicht mehr bestehen.

    Mit dem Rückzug der Pille entfällt nun vorerst die günstigste GLP-1-Tablettenoption am US-Markt. Für Novo bedeutet der Schritt kurzfristig Entlastung im Preiskampf, der Druck durch Eli Lilly und digitale Anbieter bleibt jedoch hoch. 

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
