RBC stuft H&M auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 185 schwedischen Kronen auf "Sector Perform" belassen. Richard Chamberlain befasste sich am Sonntag mit den Preistrends im europäischen Modehandel. In diesem Zusammenhang bevorzugt er Inditex und Next aufgrund ihres internationalen Wachstumspotenzials und ihrer transparenten Gewinnentwicklung. Bei H&M sieht er gestiegene Einstiegspreise, da sich das Unternehmen stärker im mittleren Preissegment positioniert habe, schrieb er./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 18:41 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 17,59EUR auf Tradegate (09. Februar 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.



