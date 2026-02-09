BARCLAYS stuft Stellantis auf 'Equal Weight'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Stellantis nach Geschäftszahlen des Autoherstellers mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Zahlen zum zweiten Geschäftshalbjahr und auch der Ausblick seien enttäuschend gewesen, schrieb Henning Cosman am Sonntag. Sie lägen deutlich unter den Markterwartungen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 23:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 23:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,27 % und einem Kurs von 6,309EUR auf Tradegate (09. Februar 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Henning Cosman
Analysiertes Unternehmen: Stellantis
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 10
Kursziel alt: 10
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Henning Cosman
Analysiertes Unternehmen: Stellantis
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 10
Kursziel alt: 10
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte