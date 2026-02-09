BARCLAYS stuft Stellantis auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Stellantis nach Geschäftszahlen des Autoherstellers mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Zahlen zum zweiten Geschäftshalbjahr und auch der Ausblick seien enttäuschend gewesen, schrieb Henning Cosman am Sonntag. Sie lägen deutlich unter den Markterwartungen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 23:37 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,27 % und einem Kurs von 6,309EUR auf Tradegate (09. Februar 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Henning Cosman

Analysiertes Unternehmen: Stellantis

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 10

Kursziel alt: 10

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

