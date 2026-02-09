Rüstungswerte ziehen weiter an - Warburg empfiehlt Renk

Trotz der laufenden Gespräche über einen Waffenstillstand in der Ukraine werden Experten nicht müde zu betonen, dass Rücksetzer bei Rüstungswerten neue Kaufchancen eröffnen, da sie weiter von erhöhtem Verteidigungsbedarf profitieren sollten. Dies unterstrich am Montag Warburg-Experte Christian Cohrs, der Renk frisch zum Kauf empfahl.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer im Januar eingeleiteten Phase der Gewinnmitnahmen dürften die Aktien deutscher Rüstungskonzerne am Montag an ihre vor dem Wochenende begonnene Erholung anknüpfen. Die Titel von Rheinmetall zogen am Morgen auf der Plattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um zwei Prozent an und jene von Renk notierten 3,4 Prozent höher nach einer Kaufempfehlung durch Warburg Research. Hensoldt lagen mit 1,7 Prozent im Plus.

Cohrs zufolge ist die Anlagestory bei Renk intakt und die operative Entwicklung langfristig gut berechenbar. Anlegern biete sich daher eine günstige Einstiegschance bei einer Aktie, die sich von ihrem Rekordhoch um 40 Prozent entfernt hat. Renk sollte seiner Ansicht nach vom sich abzeichnenden Superzyklus im Verteidigungsbereich profitieren. Er hob das Kursziel von 57 auf 63 Euro an. Damit sieht er im Vergleich zum Freitagsschlusskurs von 54,39 Euro noch reichlich Luft nach oben.

Laut dem Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, würde sich die Sicherheitslage an der Nato-Ostflanke mit einem Waffenstillstand wohl sogar noch zum Negativen verändern. "Dann kann Putin seine Aufrüstung in aller Ruhe fortsetzen, und die Bedrohungslage verschärft sich für die Nato-Länder an der Ostflanke", sagte dieser dem "Tagesspiegel"./tih/mis/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,56 % und einem Kurs von 1.630 auf Tradegate (09. Februar 2026, 08:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -7,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,22 %. Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 75,70 Mrd.. Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5200 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.135,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.060,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.175,00EUR was eine Bandbreite von +25,27 %/+32,26 % bedeutet.



