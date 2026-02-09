    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    AKTIEN IM FOKUS

    197 Aufrufe 197 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rüstungswerte ziehen weiter an - Warburg empfiehlt Renk

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktien deutscher Rüstungskonzerne erholen sich.
    • Renk erhält Kaufempfehlung, Kursziel auf 63 Euro.
    • Waffenstillstand könnte Sicherheitslage für NATO verschärfen.
    AKTIEN IM FOKUS - Rüstungswerte ziehen weiter an - Warburg empfiehlt Renk
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer im Januar eingeleiteten Phase der Gewinnmitnahmen dürften die Aktien deutscher Rüstungskonzerne am Montag an ihre vor dem Wochenende begonnene Erholung anknüpfen. Die Titel von Rheinmetall zogen am Morgen auf der Plattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um zwei Prozent an und jene von Renk notierten 3,4 Prozent höher nach einer Kaufempfehlung durch Warburg Research. Hensoldt lagen mit 1,7 Prozent im Plus.

    Trotz der laufenden Gespräche über einen Waffenstillstand in der Ukraine werden Experten nicht müde zu betonen, dass Rücksetzer bei Rüstungswerten neue Kaufchancen eröffnen, da sie weiter von erhöhtem Verteidigungsbedarf profitieren sollten. Dies unterstrich am Montag Warburg-Experte Christian Cohrs, der Renk frisch zum Kauf empfahl.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Hensoldt AG!
    Short
    85,00€
    Basispreis
    0,61
    Ask
    × 13,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    73,99€
    Basispreis
    0,67
    Ask
    × 12,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Cohrs zufolge ist die Anlagestory bei Renk intakt und die operative Entwicklung langfristig gut berechenbar. Anlegern biete sich daher eine günstige Einstiegschance bei einer Aktie, die sich von ihrem Rekordhoch um 40 Prozent entfernt hat. Renk sollte seiner Ansicht nach vom sich abzeichnenden Superzyklus im Verteidigungsbereich profitieren. Er hob das Kursziel von 57 auf 63 Euro an. Damit sieht er im Vergleich zum Freitagsschlusskurs von 54,39 Euro noch reichlich Luft nach oben.

    Laut dem Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, würde sich die Sicherheitslage an der Nato-Ostflanke mit einem Waffenstillstand wohl sogar noch zum Negativen verändern. "Dann kann Putin seine Aufrüstung in aller Ruhe fortsetzen, und die Bedrohungslage verschärft sich für die Nato-Länder an der Ostflanke", sagte dieser dem "Tagesspiegel"./tih/mis/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,56 % und einem Kurs von 1.630 auf Tradegate (09. Februar 2026, 08:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -7,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 75,70 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.135,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.060,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.175,00EUR was eine Bandbreite von +25,27 %/+32,26 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Rheinmetall-Aktie: Debatten über Anfang-Februar-Insiderkäufe (CEO/Aufsichtsrat, kleine Stückzahlen) und ihre Signalwirkung vs. Stützungskäufen, Einschätzungen zur Bewertung/Überbewertung, Barclays' Kritik am Kursrutsch, fundamentaler Rückenwind durch Bundeswehr-Beschaffungen sowie technische Marken (Unterstützung um 1.500 €, offene Gaps bei 1.669 € und 828 €).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Rüstungswerte ziehen weiter an - Warburg empfiehlt Renk Nach einer im Januar eingeleiteten Phase der Gewinnmitnahmen dürften die Aktien deutscher Rüstungskonzerne am Montag an ihre vor dem Wochenende begonnene Erholung anknüpfen. Die Titel von Rheinmetall zogen am Morgen auf der Plattform Tradegate im …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     