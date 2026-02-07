Hohe Investitionen in KI-Infrastruktur bremsen die Kursentwicklung!

Hohe Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) werden von Marktteilnehmern zunehmend als Risiko statt als Chance bewertet. Über einen Zeitraum von drei Jahren hatten die schnellen Fortschritte im Bereich KI die Aktienkurse deutlich steigen lassen. Investoren honorieren KI-Investitionen inzwischen aber nur noch, wenn diese mit einem deutlichen Umsatzwachstum einhergehen. Allein in der vergangenen Woche verloren die vier großen US-amerikanischen Cloud- und KI-Anbieter Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft zusammen rund eine Billion US-Dollar an Marktkapitalisierung. Die Aktien von Alphabet geraten unter Druck, seit das Unternehmen in dieser Woche seine Quartalszahlen veröffentlicht hat. Diese zeigen, dass Alphabet seine Ausgaben für KI weiterhin stark erhöht. Die Mittel fließen vor allem in den Ausbau von Rechenzentren und in KI-Beschleuniger.

Der steigende Aktienkurs von Alphabet basierte auf der Dominanz der Suchmaschine Google und der Erweiterung durch den KI-Bot „Gemini“. Steigende Zinsen in den führenden Volkswirtschaften der USA und Europas begannen jedoch, den Kurs zu belasten. Dadurch fiel die Aktie von Anfang Dezember 2021 bis Anfang November 2022 um rund 46 Prozent. Die Erholung, die Anfang Februar 2023 begann, führte den Kurs bis zum Höchststand von 208,70 US-Dollar am 4. Februar 2025. Nach einer weiteren Korrektur wurde dieses Niveau erst am 2. September wieder überschritten. Anschließend stieg die Aktie ohne größere Rückschläge auf die aktuelle Notierung von 328,67 US-Dollar. Dabei hat sich der Kurs inzwischen deutlich von der 200-Tage-Linie entfernt. Es wäre daher nicht überraschend, wenn der Kurs von diesem Niveau die jüngste Konsolidierung fortführt. Neben dem Rollout von Gemini 3 plant der Konzern auch die Entwicklung eines eigenen KI-Chips. Damit ist Alphabet gut für die wirtschaftliche Zukunft aufgestellt. Die Kennzahl PEG (Price/Earnings to Growth), also das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Verhältnis zum jährlichen Wachstum, liegt für das Jahr 2026 bei 1,86 und damit nicht weit von der neutralen Marke 1 entfernt. Darüber hinaus spielen weiche Faktoren wie die anhaltende Innovationskraft auch für die Bewertung von Alphabet in den Jahren 2026 und 2027 eine wichtige Rolle.

Alphabet, Inc. Class C (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Die Ausgaben für KI-Infrastruktur werden aktuell von Marktteilnehmern kritisch bewertet, da sie davon ausgehen, dass sich die Investitionen kaum rentieren werden. Dennoch ist Alphabet gut positioniert. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JV67GX) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie der Alphabet Inc. in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,76 profitieren. Das Ziel sei bei 375,01 US-Dollar angenommen (11,65 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 27 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 289,20 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 4,39 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,5 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JV67GX Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 7,26 – 7,27 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 237,61 US-Dollar Basiswert: Alphabet, Inc. Class C KO-Schwelle: 237,61 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 323,10 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 11,65 Euro Hebel: 3,76 Kurschance: + 60 Prozent Quelle J.P. Morgan

