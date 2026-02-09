Silberpreis
Silber: Jetzt kommt es auf diese Marke an!
Gold und Silber setzten ihre Gewinne am Montag fort. Die Anleger warteten auf wichtige US-Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten am Mittwoch.
- Gold und Silber gewinnen weiter, Fokus auf US-Daten.
- Silber über 80 USD, wichtiger Widerstand durchbrochen.
- US-Arbeitsmarktbericht entscheidet über Zinsentwicklung.
- Report: Vorsicht, geheim!
Was für turbulente Wochen für Silber! Allgemeinhin ist man geneigt zu sagen: Strukturell spricht viel für einen Anstieg des weißen Edelmetalls. Argumente sind der schwace US-Dollar, sowie die anhaltend große, industrielle Nachfrage.
Daher ist einer der entscheidenen Marken für Silber der US-Arbeitsmartktbericht am Mittwoch.
Technische Analysen zeigen, dass Silber über die vergangenen Monate in einem aufwärtsgerichteten Trendkanal gehandelt wurde.
Silber hat seinen langjährigen Widerstandsbereich zwischen 50 und 54 US-Dollar nach oben durchbrochen. Dieser Bereich fungiert nun als starke Unterstützung.
Innerhalb dieses breiteren Kanals lagen Upside-Targets im Bereich von 72 und 88 US-Dollar, bevor der starke Anstieg in die 90 US-Dollar-Zone kam. Solange der Preis über dem unteren Kanalbereich zwischen 72 und 76 US-Dollar hält, bleibt laut Experten auch der große Aufwärtstrend technisch intakt. Ein Fall darunter wäre ein deutliches Warnsignal für eine weitere Trendschwäche.
Im frühen Handel am Montag bewegt sich der Silberpreis um die 80 US-Dollar. Damit behauptet sich der Preis sich knapp über dem unteren Kanalbereich.
Überaus entscheidend ist daher der US-Arbeitsmarktbericht am Mittwoch, da die Anleger hier drei für Silber entscheidene Indikatoren ablesen: die Erwartungen an die Fed, das künftige Zinsniveau und die Stärke des US-Dollars.
Ein Starker Arbeitsmarktbericht würde folgendes Signal an die Händler senden: Die Fed kann Zinsen länger hoch halten, eventuell sogar weniger Zinssenkungen, der US-Dollar wird gestärkt. Dann würde der Silberpreis wahrscheinlich die Marke von 76 US-Dollar testen.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion
Silber wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,00 % und einem Kurs von 82,01USD auf Lang & Schwarz (09. Februar 2026, 09:50 Uhr) gehandelt.