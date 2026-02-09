Silber: Jetzt kommt es auf diese Marke an!

Daher ist einer der entscheidenen Marken für Silber der US-Arbeitsmartktbericht am Mittwoch.

Was für turbulente Wochen für Silber! Allgemeinhin ist man geneigt zu sagen: Strukturell spricht viel für einen Anstieg des weißen Edelmetalls. Argumente sind der schwace US-Dollar, sowie die anhaltend große, industrielle Nachfrage.

Technische Analysen zeigen, dass Silber über die vergangenen Monate in einem aufwärtsgerichteten Trendkanal gehandelt wurde.

Silber hat seinen langjährigen Widerstandsbereich zwischen 50 und 54 US-Dollar nach oben durchbrochen. Dieser Bereich fungiert nun als starke Unterstützung.

Innerhalb dieses breiteren Kanals lagen Upside-Targets im Bereich von 72 und 88 US-Dollar, bevor der starke Anstieg in die 90 US-Dollar-Zone kam. Solange der Preis über dem unteren Kanalbereich zwischen 72 und 76 US-Dollar hält, bleibt laut Experten auch der große Aufwärtstrend technisch intakt. Ein Fall darunter wäre ein deutliches Warnsignal für eine weitere Trendschwäche.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Im frühen Handel am Montag bewegt sich der Silberpreis um die 80 US-Dollar. Damit behauptet sich der Preis sich knapp über dem unteren Kanalbereich.

Überaus entscheidend ist daher der US-Arbeitsmarktbericht am Mittwoch, da die Anleger hier drei für Silber entscheidene Indikatoren ablesen: die Erwartungen an die Fed, das künftige Zinsniveau und die Stärke des US-Dollars.

Ein Starker Arbeitsmarktbericht würde folgendes Signal an die Händler senden: Die Fed kann Zinsen länger hoch halten, eventuell sogar weniger Zinssenkungen, der US-Dollar wird gestärkt. Dann würde der Silberpreis wahrscheinlich die Marke von 76 US-Dollar testen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Silber wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,00 % und einem Kurs von 82,01USD auf Lang & Schwarz (09. Februar 2026, 09:50 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 86,06 $ , was eine Steigerung von +5,67% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Vorsicht, geheim! Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren! Jetzt Report kostenlos herunterladen!