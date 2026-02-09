    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInspiration Energy AktievorwärtsNachrichten zu Inspiration Energy
    Inspiration Energy erstellt Bohrpläne für das Gold-/Kupferprojekt Rottenstone North in Saskatchewan

    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia – 9. Februar 2026 / IRW-Press / Inspiration Energy Corp. („Inspiration“ oder das „Unternehmen“) (ISP–CSE) (ISPNF–USA) (A40GPX–WKN) hat kürzlich eine Bohrgenehmigung für das Gold-/Kupferprojekt Rottenstone North im Norden von Saskatchewan erhalten. Die Bohrlochplanung ist in der finalen Phase und der Beginn der Bohrungen wird in Kürze erwartet. Inspiration ist einer der führenden Landbesitzer in einem Gebiet, das sich schnell zu einem der vielversprechendsten neuen Explorationsgebiete für vulkanogene Massivsulfide (VMS) und Gold in Kanada entwickelt.

     

    „Inspiration hält 100 Prozent der Anteile an über 85.000 Acres im Gold-/Kupfercamp Rottenstone“, erklärte Charles Desjardins, Chief Executive Officer von Inspiration. „Unsere Positionierung entlang des Trends mit den jüngsten Entdeckungen erweist sich als vorteilhaft, und wir verfügen über hochmoderne Satellitendaten, die mehrere Gold-Kupfer-Ziele identifizieren. Unser technisches Team ist gerade dabei, die Bohrpläne fertigzustellen, und wir gehen davon aus, dass wir in Kürze unser erstes Bohrprogramm starten können. Dies erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Rohstoffpreise historisch hoch sind. Inspiration hat eine geringe Marktkapitalisierung, und ein Erfolg vor Ort könnte zu überdurchschnittlich positiven Ergebnissen führen. Das Management ist sehr optimistisch für die nächsten Monate, da möglicherweise bahnbrechende Bohrergebnisse bevorstehen.“

     

    Abbildung 1: Lage der Konzessionsgebiete Rottenstone North und West von Inspiration im Verhältnis zum Konzessionsgebiet von Ramp Metals. Dargestellt sind auch die interpretierten Massivsulfid- und Goldtrends in diesem Gebiet.

     

    Das Projekt Rottenstone North erstreckt sich über 4.512 Hektar und wurde im August letzten Jahres um das Projekt Rottenstone West mit einer Fläche von 31.011 Hektar erweitert (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 22. August 2025). Die Gesamtfläche dieses vielversprechenden neuen VMS-Goldgebiets und -Trends beläuft sich somit auf über 35.500 Hektar (86.487 Acres).

     

    Die Gold- und Basismetallprojekte Rottenstone North und West liegen unmittelbar westlich und südwestlich der Entdeckungen von Ramp Metals Inc. auf seinen Kupfer-Gold-Sulfid-Zielen auf Rush (siehe Pressemitteilung von Ramp Metals vom 29. April 2015) und Ranger (siehe Pressemitteilung von Ramp Metals vom 17. Juni 2015).

    Seite 1 von 4 




