UBS stuft Stellantis auf 'Buy'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Stellantis von 12,00 auf 9,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Großreinemachen des Autokonzerns sei schlimmer ausgefallen als gedacht, schrieb Patrick Hummel am Sonntagabend. Die Kapitulation der Käufer und mehr als 7 Milliarden Euro an Marktwertverlust seien allerdings nicht gerechtfertigt./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 23:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 6,194EUR auf Tradegate (09. Februar 2026, 09:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Patrick Hummel
Analysiertes Unternehmen: Stellantis
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 9,70
Kursziel alt: 12,00
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
