BARCLAYS stuft Evonik auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Evonik nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Anil Shenoy senkte in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar die Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) 2026 um zwei Prozent. Mit 1,79 Milliarden Euro liege seine neue Prognose für den Spezialchemiekonzern nun um drei Prozent unter der Konsensschätzung./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 15:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 14,90EUR auf Tradegate (09. Februar 2026, 09:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Anil Shenoy

Analysiertes Unternehmen: Evonik

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 16

Kursziel alt: 16

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 16,00 € , was eine Steigerung von +8,33% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer