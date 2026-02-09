Armory Mining wird eine Reihe von luftgestützten geophysikalischen Untersuchungen auf dem Gold-Antimon-Projekt Ammo durchführen

Vancouver, B.C. – 9. Februar 2026 / IRW-Press / Armory Mining Corp. (CSE: ARMY) (OTC: RMRYF) (FRA: 2JS) (das „Unternehmen“ oder „Armory“), ein Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung von Mineralien konzentriert, die für den Energie-, Sicherheits- und Verteidigungssektor von entscheidender Bedeutung sind, freut sich bekannt zu geben, dass es Vorbereitungen für eine Reihe von luftgestützten geophysikalischen Untersuchungen auf dem Antimon-Gold-Projekt Ammo („Ammo“) in Nova Scotia (Kanada) trifft.

Die geplanten luftgestützten geophysikalischen Untersuchungen wurden unter Verwendung effizienter Fluglinien von 50 Metern konzipiert (siehe Abbildung 1). Ziel ist es, Informationen über die damit verbundene Sulfidmineralisierung, Serizit- und Kaliumalteration sowie wahrscheinliche „Pathfinder“-bezogene Urananomalien zu sammeln.

Das Unternehmen beabsichtigt die Durchführung einer magnetischen Untersuchung, um Informationen über geologische Merkmale, einschließlich struktureller und lithologischer Eigenschaften, zu sammeln. Darüber hinaus ist eine elektromagnetische Untersuchung vorgesehen, um Daten zu erfassen, die mit der zugehörigen Sulfidmineralisierung korrelieren, sowie eine radiometrische Untersuchung, um mögliche Korrelationen zwischen Urananomalien und der Zielmineralisierung zu ermitteln.

Alex Klenman, CEO von Armory Mining, betont die Bedeutung dieser Untersuchungen: „Diese Untersuchungen sind ein wichtiger Teil der vorläufigen Exploration, die für die Definition von Bohrzielen auf Ammo entscheidend ist. Die im Rahmen der Untersuchungen gewonnenen Daten werden uns bei der Identifizierung der vielversprechendsten Bohrgebiete maßgeblich unterstützen. Das Geologenteam hat einen detaillierten Explorationsplan für das Projekt Ammo entwickelt, und wir sind entschlossen, diese nächsten Schritte zügig umzusetzen“, führte Herr Klenman aus.

Abbildung 1 – Die Liegenschaft Ammo und bedeutende Bergbau- und Mineralvorkommen im Umkreis und in unmittelbarer Nähe

Die Liegenschaft

- Das Unternehmen hat die Option, eine 100%ige Beteiligung am Sb-Au-Projekt Ammo zu erwerben. Dieses umfasst drei zusammenhängende Mineralkonzessionen (Explorationslizenzen), die die historische Antimon-Gold-Mine West Gore umgeben. Bei letzterer handelt es sich um eine ehemalige Antimon- und Goldmine in Zentral-Nova Scotia (Kanada), die eine Fläche von etwa 3.020 Hektar aufweist (Abb. 2).